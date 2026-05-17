國中會考》文言文題幹太長 國文科大魔王

國中教育會考昨起登場，許多學校派出啦啦隊為考生加油打氣。（記者叢昌瑾攝）

一個題組下有4個小題 有考生沒寫完 還有人看不懂在問什麼

國中教育會考國文寫作測驗，今年以「賦予事物新面貌」為核心主題，引導學生思考如何透過創意、觀察與改變，讓原本習以為常的事物產生新的價值與意義。至於國文科考題則重視閱讀理解、跨文本統整及生活應用能力。不少同學一步出考場就說，文言文部分題幹很長、很難；半開放式的作文還算好發揮。

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教育部國教輔導團教師認為，「賦予事物新面貌」題目，考生可以從校園生活、家庭經驗、地方文化或社會觀察切入，不算難寫。

作文「賦予事物新面貌」 好發揮

苗栗縣造橋國中校長林孟君說明，寫作測驗提供三則情境範例作為引導，包括園遊會以「以物換物」取代金錢交易、將老舊糖廠磚牆改造成特色杯墊，以及將盛產香蕉製成新產品等，日常生活中的事物只要透過巧思、創新或重新組合，都可能展現新用途與價值，重點不在於「寫什麼」，而是否能透過具體例子、完整脈絡與真實感受，展現思考深度與創意。

此外，今年國文科考題重視閱讀理解、跨文本統整及生活應用能力，國教輔導團教師分析，整體難易適中，題幹附圖不少，跨文本的閱讀能力很重要。

題組考驗統整資訊、跨域能力

新北市錦和高中教師陳恬伶表示，有題組結合都市垂直農場、荷蘭漂浮牧場與循環經濟概念，考驗學生統整資訊與理解跨域內容的能力，也有試題引用莎士比亞「第十二夜」及「海的祈禱」等作品，要求學生推論人物情感與文本意涵；另有題目結合古代投壺、五代帝王襆頭造型與昆蟲知識等內容，讓學生從文字、圖像與資料進行判讀與轉換。

台北市龍山國中簡同學面露難色說，文言文題幹長，甚至出現一個題組下有四個小題狀況，寫來吃力。萬華中學阮同學直言「沒寫完！」他說，考卷後半閱讀測驗篇幅較長，還都是文言文，比歷屆試題困難。

台中居仁國中施姓學生指出，走出考場大家齊聲喊難，前面選擇題的文言文部分，用刪去法後，還有兩個選項不知從何選起。蔡姓學生也說，今年文言文考題難度增加，還有出詩的題型，有點「看不懂在問什麼」。至於寫作測驗，居仁國中任姓考生說，之前看過偏鄉資源不足，決定以二手車為主題，結合共享汽車概念，可把二手車變共享資源引進偏鄉再利用，感覺不難寫。

高雄五福國中考生林同學表示，有一題以難民父親的第一人稱視角，描述祈禱孩子渡海逃難平安的心情，呈現戰爭下人民的痛苦與無奈，讓人印象深刻。

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