林湧順 接竹縣自強高工首任校長

前台北市立大直高中校長林湧順，獲聘新竹縣立自強高工首屆校長。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣立自強國中將於一一五學年度正式改制為「自強工業高級中等學校」，新竹縣府昨宣布首任校長遴選結果出爐，由具備完全中學經營經驗的前台北市立大直高級中學校長林湧順獲聘，期盼能開創引領產業脈動的「科技高工」新教育模式。

自強國中115學年度起 改制高工

縣長楊文科表示，林湧順擁有廿九年的教學資歷，其中廿六年深耕於完全中學體系，曾任大直高中校長及師大附中學務主任、資訊中心主任等。

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5/24在體育館辦首屆招生說明會

教育局長蔡淑貞指出，自強高工首屆設立化工科、電子科與資訊科三大專業類科，每科招收兩班，共六班、二二八人，以精緻化及跨領域厚植學生實力。採多元入學機制，包含自強國中直升、技優甄選、運動績優獨招及免試入學。預計五月廿四日在體育館舉辦首屆招生說明會，各國中可也申請專人入校深度說明，此外校方還將招募十六位教師。

為了迎接首屆新生，自強高工高中部大樓主體工程預計五月底完工。第一屆教師甄選已完成第一、二階段甄選，第三階段甄選簡章將於四月廿七日上網公告，將大規模招募包含專業類科及一般科目共計十科、十六位教師。初試與複試將分別於五月廿三日及五月三十日登場。

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