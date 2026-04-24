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    首頁 > 生活

    中央大學投入10億全球獵才 松濤學者另給逾2000萬元額外獎勵

    2026/04/24 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    中央大學規劃砸10億全球獵才，松濤學者額外加碼逾2000萬，已通過校務會議審查。（中央大學提供）

    中央大學規劃砸10億全球獵才，松濤學者額外加碼逾2000萬，已通過校務會議審查。（中央大學提供）

    中央大學預估未來十年學校有逾二五〇名教師屆齡退休，為爭取全球高教人才，宣布將投入近十億元經費延攬國際優秀教師，其中「松濤學者」除原有之法定給與外，另有十年額外獎勵金逾二千萬元，展現「中大搶人才、預算無上限」之雄心。

    中央大學近期於校務會議通過「人才永續發展計畫書」，規劃結合教育部人才永續發展方案的補助，投入總額近十億元經費，並精準對接「桃竹苗大矽谷計畫」，預計以永續發展、半導體與AI、太空科學、智慧醫療及量子科技等五大關鍵領域進行全球獵才，規劃松濤、卓越及菁英三種獎勵方案，建構學術支持系統，後續會將計畫送教育部審查。

    中央大學校長蕭述三說明，因美國關稅政策衍生的國際人才板塊移動，加上國內大學面臨教授退休潮，教育部已爭取特別預算六十億元，協助大學攬才與留才，校方更將攬才事宜升級為「校級戰略」，向全球發出最強徵才令，爭取人才並支撐其長期研究，營造讓人才發光的生態系，盼成為台灣未來十年國力版圖的領航者。

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