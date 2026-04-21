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    首頁 > 生活

    黃敏惠出國缺席施政報告 挨批不尊重議會

    2026/04/21 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠缺席施政報告，議員王浩憂心往後的市長會不會「有樣學樣」。 （記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠缺席施政報告，議員王浩憂心往後的市長會不會「有樣學樣」。 （記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠昨天率團前往新加坡參加食品展，缺席昨天議會定期會開幕式及原定今天施政報告一事，引發議員黃盈智砲轟黃「對議會不尊重」，議員王浩憂心往後的市長會不會「有樣學樣」，議長陳姿妏也罕見激動表達不滿。雖然議會昨仍通過由議員陳家平提議，將施政報告日期調整至廿八日，讓黃敏惠回國後再到議會備詢，未來府會互動受外界高度關注。

    黃敏惠本屆任期在二〇二四年十一月因出訪日本，首度由副市長林瑞彥代打，到議會施政報告，此為第二次向議會請假缺席施政報告。

    市府︰依規定請假 開拓星國市場

    王浩昨首先發難說，倘若在一屆任期內留下兩次市長施政報告請人代理報告的紀錄，他很擔憂，不知道往後的市長會不會「有樣學樣」。

    黃盈智更砲轟黃敏惠「對議會不尊重」，指市府三個月前就知道議會要開定期會，黃敏惠還決定率團到新加坡，「難道認為出國比到議會備詢還重要？」

    黃盈智說，去年起黃敏惠幾乎常常出國考察，現在連定期會也不來，情況越來越嚴重；議會若為了黃改變議程，程序委員會也就不用提前開了，根本沒意義。

    市府回應表示，黃市長為了拚經濟，帶領業者前往新加坡開拓新市場。市府依規定送出請假函，非常感謝議會理解市政推動需求，調整議事日程；黃市長一向尊重議會，也非常樂意、非常願意到議會進行施政報告，並備質詢。

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