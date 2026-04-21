北港迎媽祖 雲林家扶24童將登藝閣

北港朝天宮迎媽祖今年在五月五日登場，雲林家扶中心有廿四孩童圓夢，將登上藝閣車體驗。（記者黃淑莉攝）

台灣重要宗教盛事「北港朝天宮迎媽祖」，今年將在五月五日起連續五天展開，其中的重頭戲真人藝閣遊行，每年都有許多孩子期待裝扮成民間故事人物登上藝閣車，而今年將有二十四位雲林家扶中心的孩子圓夢，可望登上藝閣車參與遶境。

北港朝天宮迎媽祖為國家重要民俗，每年農曆三月十九日及廿日兩天遶境，藝閣遊行則連續五天。雲林家扶中心副主委謝奇峯說，藝閣車上裝扮成仙女、童子及各種歷史人物的小孩子很搶手，加上要自費裝扮、準備各種小物或餅乾、糖果發送，家扶孩子很難有機會體驗，今年孩子都很期待體驗，希望能進一步認識及了解在地百年文化。

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謝奇峯指出，雲林心生活發展協會及北港創藝文化協會，應允要協助化妝，為孩子圓夢，同時也深入認識體驗在地民俗文化，讓傳統宗教信仰與文化能傳承。

家扶學子王佩琴、莊金寶、許智超等人則花了六個月時間，針對藝閣文化進行田野調查，訪談在地藝閣文史工作者，更耗時四個月以手工打造彩繪藝閣模型車。家扶中心主任廖志文表示，從田野調查、動手打造藝閣車模型，到登上藝閣，都是家扶學子頭一次體驗，二十四名學童將分兩梯次上藝閣車，家扶成員還手製各式各樣結緣品，要在藝閣車上發送給民眾。

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