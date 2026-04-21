高市議員邱于軒丈夫食材行 涉洗產地

國民黨籍高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉開設的食材行，涉嫌將中國芝麻及越南香菇改標籤假冒是台灣的國產食材，販售給餐飲店家且流入校園午餐，高雄市衛生局已配合地檢署偵辦，教育局則強調，若有違約最重可罰款並終止合約。

已流入校園 教局：若違約最重終止合約

由張簡正偉成立的「大發食材行」為食品倉儲盤商，遭爆料去年十一月間曾向彰化「富味鄉食品」購入十八公斤產自中國的「炒麻仁」，自行分裝並將產地改為台灣；另也向高雄「欣意食品」購入廿七公斤的越南香菇，分裝並印製標籤為產地台灣，再賣給學校及店家，已知有兩公斤香菇流入林園國小。

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高雄市教育局表示，有關包裝食品標示相關規範權管單位為衛生機關，學校依據食品安全衛生管理法規定辦理驗收，已配合檢調單位調查，倘有違約，最重可罰款並終止合約。高雄地檢署上個月搜索業者，並傳喚張簡正偉到案，經檢察官諭知五萬元交保。

邱于軒昨天聲明表示，造成大眾疑慮深感抱歉，這次標示瑕疵並非惡意欺瞞，而是行政程序上的「認知誤差」，「大發食材行」絕不推諉，將即刻修正SOP並全力配合規範，確保未來每一份標示都無誤。

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