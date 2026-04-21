大樹反高屏二快路線自救會 週六抗議

高屏二快規劃從大樹區跨越高屏溪至屏東里港。 （記者洪臣宏攝）

「高雄屏東間東西向第二條快速公路」（簡稱高屏二快）可望今年動工，高雄「反對高屏二快三和段路線自救會」質疑相關重大疑慮尚未釐清，交通部就想「橫柴入灶」，將於廿五日在大樹區興雲寺集結，拉布條抗議，訴求工程計畫應回歸以「姑山里」設置交流道原規劃。

依交通部規劃，高屏二快起點在高鐵左營站，路線橫跨國道一號、國道十號、省道及市區道路，東至國道三號屏東縣九如鄉以系統交流道銜接，全長廿二．六公里，設置三處系統型及五處地區型交流道，經費約九八四億元。

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自救會會長莊賢德表示，當年高屏二快工程說明會並未邀請居民參加，二〇一八年時任行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安拍板定案採B1路線，在大樹區姑山里設置交流道，後來路線北移並在溪浦里設交流道，行經三和里廣大山坡地的玉荷包、鳳梨田，不僅影響耕作且有水保疑慮。

他說，政府不選擇經費六百餘億元的B1路線，堅持九百餘億元卻沒有創造更大經濟效益的北移路線，令人不解；自救會不是反對高屏二快興建，而是訴求回歸以「姑山里」設置交流道的原始規劃。

市議員黃飛鳳表示，大樹區三和、姑山里等地居民非常關切高屏二快議題，地方反對北移路線，希望中央能聆聽民意。

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