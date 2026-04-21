提升防洪韌性 高市今年將投入25.2億

水利局完成岡山典寶溪排水長潤橋至橋仔頭橋段護岸加高工程。（記者陳文嬋攝）

針對後勁溪、土庫排水、典寶溪等3大流域及市區排水 推動20項改善工程

高市今年將投入二十五．二億元，針對後勁溪、土庫排水、典寶溪等三大流域及市區排水，推動二十項防洪治理工程，改善易淹水區域及排水瓶頸，提升城市防洪韌性。

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水利局為強化市區排水效能，推動六項排水改善工程，包括仁武區新庄路、大樹區Ｇ幹線等雨水下水道改善工程，中都舊部落低窪區域淹水改善、茄萣大排感潮積淹水改善，並新建林園區龔厝里雨水下水道系統，其中仁武、茄萣、大樹及林園等工程，今年陸續辦理設計、招商、施工，預計明年起分階段完工，降低積淹水風險。

岡山嘉興小排水增設抽水機 完工

水利局也針對典寶溪、土庫排水、後勁溪等三大流域，推動十四項防洪治理工程，尤其岡山區嘉興里周邊經常淹水，水利局斥資三五九〇萬元，於岡山區嘉興小排水近土庫排水匯流處，增設抽水機組應急工程，目前工程已經完工。

防洪預算 後勁溪流域7項工程最多

相關防洪預算以後勁溪流域七項工程最多，八涳橋改建及曹公新圳堤線匯流口拓寬治理投入逾六億元最多，還有仁武橋上游左岸治理工程、枯坪埤加高工程；八涳橋擴大通洪斷面工程今年底可以完成，同步辦理台塑南亞段渠道拓寬工程。

橋頭典寶溪護岸加高 將投入4390萬

此外，典寶溪流域辦理六項防洪治理工程，目前完成典寶溪排水長潤橋至橋仔頭橋段、大遼排水匯流口至林頭橋段等，梓官區潭子底抽水站總經費一．三億元，預計今年五月完工；橋頭區典寶溪也將投入四三九〇萬元，辦理橋子頭橋至筆秀排水匯流口、筆秀排水匯流口至筆秀橋等護岸加高應急工程。

此外，本週四起將迎來另一波春雨，高雄市已完成九十九處截流抽水站整備、佈設一四八部移動式抽水機，並排空二十六座滯洪池，搭配智慧水利監測及時應變，提升防洪能力。

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