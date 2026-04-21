變電所用地卡關 北士科恐爆搶電大戰

議員揭配套落後 電力設施未能同步到位 產發局長允跨局處聯繫追蹤進度

輝達在北投士林科技園區的總部預計六月開工、二〇二九年啟用，台北市議員林延鳳昨在議會質詢指出，市府配套工程全面落後，電力設施未能同步到位，輝達總部完工時，臨時變電所都還沒啟用，恐引發搶電大戰，「AI聚落」淪為空談。產發局長陳俊安允諾建立跨局處橫向聯繫機制，定期開會討論追蹤進度。

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文林變電所工期 趕不上輝達啟用

林延鳳表示，輝達預計二〇二九年啟用，然攸關北士科園區供電命脈的文林變電所，用地仍卡在公共運輸處，就算今年取得用地委託台電協助，工期也趕不上輝達啟用，遑論北士科形成「AI產業聚落」後，更多廠商進駐、用電需求更大；並指台電去年十一月與產發局會議中，已提供北士科未來用電評估和甘特圖，至今半年了，各單位仍在紙上談兵，質疑市府只會說大話，該做的設備與設施都沒佈建規劃。

她舉例，文林變電所二〇二九年才要施工，工期約卅六個月，代表輝達完工後，至少有三年只能依賴現有、容量僅四十八·六百萬伏安（MVA）的仙渡變電所，與台電預估園區所需用電超過一五〇百萬伏安，差距三倍以上，屆時可能引發廠商「搶電」大戰。而市府內部還為了要設地面還是地下變電所爭論不休，何況還要舉辦說明會與居民溝通，變電所的開工與啟用時程，勢必嚴重落後。

陳俊安允諾建立跨局處橫向聯繫機制，也會向府級呈報並定期開會追蹤。公運處長李昆振表示，文林變電所用地現由公運處管理，作為公車調度站使用，使用分區在都市計畫中可作為變電所用途；基於用電需求會全力配合，目前已開過兩次會，但台電僅先送配置方案，會請台電加快規劃速度。

此外，顏若芳再引監察院糾正文指，翡翠水庫尾水的「錯誤調度策略」，導致每年有高達約五億噸的水源流向大海，市府卻對台電借用水斤斤計較。北水處澄清，「錯誤調度」非事實，監察院糾正內容是針對「放水發電後即流向大海」，變相造成翡翠水庫有效蓄水量流失。

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