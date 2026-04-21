狗公園開放認養 推動1年成績掛零

北市文山區萬興狗活動區增設中犬區，成為全國第1座有中型犬區的狗公園。（台北市動保處提供）

北市動保處：成本過高 已調整認養方式 並持續宣傳增加民間意願

台北市政府二〇二四年二月起開放十六處「狗運動公園」與「狗活動區」讓民間申請認養，但議員李明賢昨（廿）於議會財政建設部門質詢指出，僅有一間生技公司認養狗活動區，且已過期，目前件數是零；動保處表示，經觀察由於認養成本對企業而言過高，目前的確沒有認養者，已調整狗公園認養方式，將會持續宣傳推動，期望調整方式後會增加民間的認養意願。議員們也提到寵物美容定型化契約雖立意良善，執行面確有問題，業者若不能緊急處置恐吞罰單，動保處表示，會持續彙整業者意見並於四月底前函請農業部評估辦理。

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僅一家公司申請認養狗活動區 已過期

市府統計，二〇二五年全市共有廿四萬隻毛小孩，其中狗約十三萬隻、貓有十一萬隻。李明賢表示，前年開放民間認養「狗運動公園」與「狗活動區」，至今只有一家生技公司申請認養「中山區美堤狗活動區」，而且期限是二〇二四年十月一日至二〇二五年九月卅日止，代表現在沒有任何狗公園被認養。

透過捐款、捐物資滿額方式 可申請認養

動保處表示，以往企業認養狗公園必須派員維護園區設施設備及清潔管理工作，今年三月十五日修正「台北市狗運動公園及狗活動區認養契約書」，現在已可以透過捐款、捐物資滿額方式申請認養狗活動區，讓民間及企業團體等有意參與公共事務者更容易加入認養行列。

寵物美容契約 議員認執行面造成業者恐慌

李明賢也提到，北市近五年寵物美容消費爭議共計廿件，引發糾紛的原因主要為美容服務後，發生受傷或死亡情事、儲值金計算或兌換爭議、無預警停業、美容品質爭議及加收服務費用等。農業部去年推動寵物美容定型化契約，肯定保護消費者行為，雖然市府說沒有業者阻撓，但就他了解，多間業者苦不堪言卻不敢投訴。

議員林珍羽表示，寵物美容定型化契約利益良善，執行上卻造成業者「集體恐慌」，諸如簽訂後就不能另外加收費用，或是若有高齡或病弱犬貓發生突發狀況，但業者因狀況不合契約，不能急救，否則會吃上罰單，進一步嚇阻業者承接脆弱犬貓業務，市府應釐清執法紅線，定出美容師的緊急處理界線，也要調高履約保證門檻。

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