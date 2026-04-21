白沙屯媽祖回宮 小英、蘇巧慧接駕

白沙屯拱天宮媽祖昨天清晨6點起駕回宮，前總統蔡英文、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人前往通霄慈后宮接駕、參拜。（蘇巧慧辦公室提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨天清晨六點起駕回宮，前總統蔡英文與民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安前往通霄慈后宮接駕、參拜，沿路熱情民眾高喊「小英總統好、小英加油」，還有人爭相和蘇巧慧拍照，大喊「巧慧我愛你」、「我是新北人，唯一支持蘇巧慧」。

蘇巧慧表示，她祈求媽祖保佑國人健康、台灣順遂、新北更好，過去十年她在新北服務的每一天，戰戰兢兢為新北努力，未來希望有機會為新北市民打拚，幫助育兒家庭減輕負擔，照顧好長輩與孩子，促進產業繁榮，讓每位市民安居樂業。

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李四川︰交通惹怨 改善精進

國民黨新北市長參選人李四川近日與黨籍議員座談，對於台北公館圓環地下道改建平面交叉路口後，造成中、永和地區過福和橋塞車問題。李四川昨回應，公館圓環改建工程最主要是改善交通事故，因為發生交通事故的民眾，大部分都是新北中、永和與新店市民，如果不改善，恐影響市民的生命安全，他扛不起嚴重的責任。

李四川表示，公館圓環改建後若造成塞車，是他無可逃避的責任，但施工後至今證明，公館路口交通事故減少一半，交通也恢復到圓環未拆前的狀況，有幾位議員一直用此議題抹黑、打擊他，「不要李四川做好的事、別人眼中看好的事，在他們眼中就看不下去」，交通問題只要民眾不滿意，他都會努力改善精進。

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