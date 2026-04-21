北台8縣市種123萬棵樹苗 號召全台響應

北台八縣市攜手推動「百萬人植百萬樹」計畫，今年一月成功達標。（記者賴筱桐攝）

百萬人種百萬樹達標 啟動植樹教育巡迴車前進各縣市

北台灣八縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，昨天在「四二二世界地球日」前夕舉辦一週年成果發表會，新北市長侯友宜與北台七縣市代表共同宣布達成「種植一百萬棵樹」的里程碑，累計至目前為止，已種下一二三萬棵樹苗，今年將啟動巡迴車至各縣市，號召更多地方政府、企業及民間團體共同參與，營造永續環境。

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公私協力 推動多元植樹政策

新北市長侯友宜表示，今年一月達成植樹一百萬棵目標，減碳量超過一二八四噸，關鍵在於各縣市政府與民間力量積極投入與協力合作，讓植樹不僅是一項環境行動，更是對未來世代的承諾，新北市將持續推動多元植樹政策，結合都市造林、企業認養及社區參與，深化環境保護作為，讓「種下一棵樹」成為全民日常生活。

建立資訊平台 提供免費苗木

新北市農業局長諶錫輝指出，「北台區域發展推動委員會」由新北市、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣等八縣市組成，共同推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，透過跨縣市資源整合，建立專屬植樹資訊平台，提供免費苗木及媒合公有土地種植，公私協力在都市、郊區及臨海地區展開植樹行動。

諶錫輝說，這項計畫與學校合作，推動校園植樹，也結合企業ESG行動及民間力量，除了因應氣候變遷調適，也提升生態韌性，營造生物棲息環境，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

農業局補充，今年持續訂定種植一百萬棵以上樹苗的目標，將透過「植樹教育巡迴車」前進各縣市，把植樹理念推廣至全台。

記者會表揚五十九家積極參與植樹行動的企業、團體及學校，包括台積電、華碩電腦、新光人壽、信義房屋、日勝生等，其中「元杉森林」將植樹行動拓展至全國，在台東種下逾四萬棵樹苗，全國累計突破十三萬棵，更攜手台大在花蓮推動生物多樣性專案。

新北市與學校合作，推動校園植樹。 （記者賴筱桐攝）

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