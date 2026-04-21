桃市府社群平台逾200個 使用率差

桃園市府各局處社群平台超過二百個，議員要求瘦身、整合。（記者鄭淑婷攝）

議員批資訊分散稀釋行銷力道 新聞處：一次性或關注度低平台建議退場

桃園市政府相關單位社群平台超過二百個，挨批造成資訊分散、觸及率低，尤其三級機關如衛生所、戶政所等服務對象侷限，追蹤數普遍偏低。市府新聞處昨於市議會工作報告，議員要求將社群平台瘦身、整合，處長羅楚東表示，公部門帳號存續與否還需進行完整評估，已完成任務的一次性或關注度低的平台，將建議主責單位予以退場。

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社群平台過多 增基層經營負擔

議員彭俊豪指出，市府各局處社群平台多如牛毛，導致訊息分散、使用率不佳，更發現有些PO文按讚率低得可憐，且各平台間也缺乏連結性；議員魏筠認為，新聞處應該協助整合各局處資訊，發揮互相拉抬、引入流量效果，過多平台也會增加基層經營負擔，建議適度檢討並整合。

議員謝美英說，市府社群平台氾濫，無法達到宣傳效果，還可能淪為資訊分流，市府似乎是推動一個新的政策、活動，就要開一個平台，嚴重稀釋整體行銷力道。

新聞處表示，市府相關單位社群平台，包括臉書、IG、YT、X、Line等，均有不同服務對象，臉書粉專追蹤數前三名為觀旅局「樂遊桃園」、新聞處「桃園事」、農業局「桃園市政府農業局」；IG追蹤數前三名為觀旅局「樂遊桃園」、新聞處「桃園市政府」、體育局「桃趣總動員」；YouTube頻道訂閱數前三名為觀旅局「遊桃園」、新聞處「桃園事」、青年事務局「青年有事YOUTHings」。

市府：提升活躍度高者經營策略

羅楚東強調，公部門的社群帳號存續與否必須完整評估，例如追蹤數較低的帳號，若屬高度分眾、地區性或具備特定服務功能的基層單位，整合帳號後可能仍存在分眾的高度需求，因此，將對活躍度最高、觸及最廣泛的平台，進一步提升經營策略，並建議主責單位將一次性或關注度低的社群退場。

羅楚東說，各單位對社群平台經營經費及人力有別，新聞處委外經營七個平台，目前「桃園事」臉書粉絲逾四十八萬，成效是六都第三，去年互動數、互動率成長逾七成、為六都第一。

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