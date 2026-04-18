台中代理教師比例超標 最高55％

台中市議員陳俞融（左二）等人質疑學校教師員額管控過頭，代理教師比太高。（記者蘇孟娟攝）

國中小平均約1成 議員批影響教學穩定 教局︰請學校儘量開缺

台中市教師荒嚴重，議員陳俞融等人質疑台中市教育局規定各校可控留教師員額八％，但不少學校超出管控上限，代理教師比例偏高，國中小學代理老師比率各近一成，代理比前十大學校中，就有七校集中在海線地區及偏鄉學校，甚至有學校代理比高達五十五％，代理教師比正式師資還多，嚴重影響教學穩定；教育局長蔣偉民允會請學校儘量開缺。

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依規定 學校可控留教師員額8％

此外，議員張芬郁等人也指出，文華高中十日辦理體育科教甄，不料考完術科跟筆試後，十三日突公告甄試暫停，退報名費，引起考生炸鍋；校方澄清，因收到投訴有考試公平性疑慮，經抽卷查閱確有考生部分試題答對率異常高，基於維護公平性，學校教師甄選委員會決議暫停該科教甄；教育局指出，有收到學校通報教甄異常，已要求學校檢討試務瑕疵。

海線、偏鄉學校 代理比偏高

包括市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人，昨聯合質詢關切台中市教師荒，學校有教師缺不肯釋出，大量聘用代理教師，但代理老師流動率高，學生被迫不斷要適應新老師，影響學習品質及教學穩定。

陳俞融指出，教育局規定學校可控留教師員額八％，但學校管控過頭，這學年度國小教師編制一萬一七六九人，有一一二二名代理教師，代理比率九．五三％；國中教師編制五二四六人，代理教師七四六人，代理比率十．六七％，均已超標。

善水國中小最高 公明國中42％

甚至代理教師比十大學校中，梧棲區善水國中小（國中）代理比率高達五十五％、沙鹿區公明國中四十二％、和平區梨山國中小四十％，學生每學年都被迫適應新老師，城鄉的教育資源落差正在不斷擴大。

陳俞融指出，各縣市目前為解決教師荒，都想辦法搶人留人，台中市卻是不開缺，因最多只能代理三年，放任代理老師不斷出走，形成惡性循環，要求教育局加速改善。

蔣偉民指出，為因應少子化減班恐讓教師超額，開放學校管控八％教師員額，已注意到學校管控率超標情況，今年教甄已要求各校若代理教師比超過八％，都須開缺正式教師缺，會努力讓代課比下降。

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