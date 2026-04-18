捷運東環段瑞光路交維退回 車道數擬不變

CF710區段標已於二月開工，議員李明賢擔心瑞光路淪為「大內科停車場」，要求市府重新評估交通維持計畫。（資料照）

原規劃一線做公車專用道 議員憂變停車場 捷運局：2至3個月給新版本

捷運東環段繼行經瑞光路的CF710區段標開工後，接力瑞光路續行舊宗路、民權東路的CF720區段標昨（十七）日也動土，議員李明賢擔心瑞光路恐因捷運施工惡化淪為「大內科停車場」，要求市府重新評估交通維持計畫。交通局長謝銘鴻指出，施工期間瑞光路交通維持計畫，因還不周延退回重審，會持續和捷運局滾動檢討。捷運工程局一工處長程道信表示，交維計畫調整後，針對瑞光路部分，預計「規劃部分車道，改道進入公園」，讓車道數不變，二到三個月會給出新版本。

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李明賢︰若剩兩車道 交通會更塞

CF710區段標全長二．九一公里，行經敬業三路、樂群二路及內科核心瑞光路，規劃於洲子二號公園設「Y31」站、大港墘公園設「Y32」站，共設立兩座車站。議員李明賢指出，樂見東環段動工，不過CF710區段的Y32站在下半年動工後，會導致瑞光路塞車狀況更嚴重，未來恐變成「大內科停車場」，雖然交通局和捷運局曾做過地方說明會，但原先規劃包含瑞光路其中一車道做公車專用道，剩下兩車道為南北向通車，交通會更塞。

交通局︰持續和捷運局滾動檢討

交通局長謝銘鴻說明，瑞光路上的交通維持計畫，已在四月二日曾邀專家學者審查，委員建議維持既有車道數，並針對捷運局提出的方案分析相關數據，但捷運局說明不夠周延退回重審，交通局會持續和捷運局滾動檢討。

程道信指出，交維計畫跟地方說明後有蒐集意見回饋，目前正在做更精進的調整，由於公車專用道會影響私人汽車車道，因此評估後將調整車道布設方式，預計二、三個月後會給出新版本。

規劃部分車道改道 進入公園

程道信也說明，目前Y31站、Y32站已經於公園內架設施工圍籬開始施工，預估至今年底僅會進行公園內施工，明年才會進入瑞光路上施工，目前調整後的交維計畫朝向在施工期間，在不減少瑞光路現有車道數方向規劃，因此初步規劃進入瑞光路施工後，會將「部分車道改進公園裡面」，像是三線道上把一線道或兩線道規劃進去公園內，讓車道數不變。

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