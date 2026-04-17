台電不給發電補償 翡翠水庫︰不再支援供電

翡翠水庫多次支援台電水力發電，翡翠水庫管理局函文台電計價每度水三元的「耗水補償費」，但至今仍處僵局。台北翡翠水庫管理局局長林裕益昨表示，與台電七度公文來回討論，但台電態度仍強硬，未來就不再支援供電；此外，預計明年推動翡翠水庫水力發電綠能爭取國際認證，並請產業發展局協助找潛力合作廠家。台電回應表示，水庫放水發電依其供水需求自行決定，台電不會強迫延長發電，若有配合延長發電，發電尾水可存於下游堰壩，並無浪費問題，且台電也會支付電費，並非無償，翡管局要求支付耗水費顯不合理，台電並未同意另行簽署耗水費合約，但原購售電合約不受影響仍有效。

台電︰支付電費並非無償

翡翠水庫近年多次接受台電請求支援發電，翡管局去年提出耗水補償費每噸（立方公尺）三元計價；台電董事長曾文生當時則說，翡翠電廠（桂山發電廠翡翠分廠）裝置容量僅約七萬瓩，台電是靠其他縣市發電給台北市使用，翡管局額外收費，其他縣市可能也會說「送電給台北市要額外計費」。

請繼續往下閱讀...

翡管局昨至台北市議會財政建設會員會工作報告，會中議員徐弘庭詢問，台電與翡管局合約談不攏，如果林口電廠又發生問題導致能源供給出現問題，翡翠水庫還是提供緊急供電？林裕益說，因為台電還是態度強硬不願簽約，因此就不再支援。徐弘庭說，翡翠水庫是因為被監察院糾正「短收」發電金額，幾年下來少收十億元，不是小數目，建議翡管局將糾正函做成副本，函文台電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法