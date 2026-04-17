候補達3千人 北市公托政策挨批淪口號

台北市長蔣萬安頻推惠兒政策，市議員指「校校有公托」不能只是口號。（資料照）

供給僅占需求4成 「校校有公托」仍嚴重不足 議員促提具體目標與開辦藍圖

台北市長蔣萬安頻推惠兒政策，但根據台北市社會局統計，台北市去年新生兒人數合計一萬兩千名，兩歲以下嬰幼兒達兩萬五千名，公托供給量能僅達近四成需求，公托候補也高達三千人；蔣萬安日前提出「校校有公托」政策，今年預計增加六百位收托量，但仍嚴重不足。市議員黃瀞瑩昨在市議會表示，「校校有公托」不能只是口號，應提出具體的短、中、長期目標與開辦藍圖，並建立「公托需求登記平台」，讓準家長登記需求順序，社會局更精準掌握開辦位置。社會局長姚淑文表示，目前內湖需求高，但場地較短缺，並承諾在一個月後提出報告。

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社會局長承諾1個月後提出報告

台北市社會局統計資料至今年二月，公辦民營機構共有九十二家，收托兩千人；準公共托嬰中心共有一百七十二家，現收托五千五百人，準公共保母人數有近兩千人，收托人數超過兩千兩百人；私立托嬰中心有五十二家，收托一千六百人，非準公共保母約兩千三百人，收托五百人。

2歲以下2.5萬人 公托供給約萬名

公共及準公共托育占整體托育供給只近四成，顯示家長對平價托育需求遠高於供給。黃瀞瑩也指出，目前北市〇至二歲公托量能仍明顯不足，需求仍遠高於現有供給；未滿二歲人口逾二．五萬人，但現有公辦民營托嬰量能僅約兩千人，候補人數仍超過三千人。

黃瀞瑩也舉自身例子，說現在三個月的寶寶還在排公托，公托候補一百一十四號、小家園候補十七號，無奈說：「不知道要等到什麼時候。」

議員籲設需求平台 讓準家長登記

黃瀞瑩建議成立「公托需求登記平台」，讓準家長在孩子出生前、領到媽媽手冊時，就可以填寫資料登記需求順序，以利市府精準掌握各區需求。

市議員黃瀞瑩指「校校有公托」不能只是口號，應提出具體開辦藍圖。（資料照）

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