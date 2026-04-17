出席韓國平澤市慶典 黃偉哲推廣鳳梨

台南市長黃偉哲親切地跟平澤的小朋友們互動。（台南市府提供）

平澤花朵郊遊慶典設攤 以城市外交結合農產行銷

台南市長黃偉哲昨日率團回訪韓國平澤市，與市長鄭長善會晤交流，並受邀出席年度盛事平澤花朵郊遊慶典，台南團隊現場設攤推廣鳳梨，以城市外交結合農產行銷，成功吸引當地民眾目光，讓「台南甜」魅力飄香海外。

請繼續往下閱讀...

台南與平澤 1月已簽署農產品交流

黃偉哲致詞時，特別以韓語「安妞哈些呦」（你好）向現場民眾問候，展現親和力。他表示，台南與平澤情誼深厚，今年一月雙方已簽署農特產品交流備忘錄，兩市同為農業重鎮，但氣候條件各異，台南屬熱帶、平澤則為溫帶，這次特別帶來香甜多汁的台南鳳梨，盼讓平澤市民品嘗來自台灣的好滋味，也誠摯邀請韓國朋友親訪台南，感受美食與四季水果魅力。

黃示範鳳梨削皮秀 民眾驚呼好神奇

活動現場氣氛熱絡，不僅有幼兒園戶外教學團體參與，也吸引大批民眾賞花拍照。會場設有多個農特產品攤位，而台南是唯一來自平澤以外的城市展攤，格外吸睛，黃偉哲更上陣示範機器「鳳梨削皮秀」，引來民眾驚呼「好神奇！」試吃後更是好評不斷，小朋友與家長紛紛稱讚香甜可口。

南市農業局指出，鳳梨在華人文化中象徵「旺來」，寓意好運與興旺，此次跨國推廣不僅是農產行銷，更是文化交流與情誼傳遞。未來也將持續深化與平澤合作，推動台南鳳梨與平澤梨的雙向交流，拓展國際市場通路。

平澤花朵郊遊慶典於當地農業生態園區舉行，今年已邁入第八年，滿園花海成為民眾休閒賞景的重要活動，今年初鄭長善曾率團訪問台南，除簽署農產交流備忘錄，也出席台韓農產食品經貿論壇，為雙方農業合作奠定穩固基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法