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    首頁 > 生活

    服役逾30年 台鐵PP推拉式經典列車 年底淘汰

    2026/04/17 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵目前以E500型新PP自強號為主要運轉車型。（記者吳亮儀攝）

    台鐵目前以E500型新PP自強號為主要運轉車型。（記者吳亮儀攝）

    自強號E1000型 上月先退出東部幹線

    台鐵老字號PP推拉式自強號已退出東部幹線，預計今年底淘汰！台鐵公司說明，已經服役超過卅年的舊PP推拉式自強號E1000型，已於上月退出東部幹線，並將在今年底淘汰。

    故障率偏高 陸續召回檢修

    台鐵推拉式自強號為台灣第一款採雙機車頭前後一拉一推，中間全數為無動力車廂配置的「推拉」式列車，是台灣第一款流線型設計的列車，用在自強號對號列車，但因老舊、故障率偏高，台鐵陸續召回檢修，部份班次採新的EMU900型區間快車來代替載運。

    台鐵公司說明，E1000型PP自強號已在上月退出東部幹線，目前以E500型新PP列車為主要運轉車型，但若遇到檢修或調度需求時，仍視情況支援東部幹線運行。

    新購E500型 接力營運

    台鐵公司說明，鑑於E1000型車輛已服役逾卅年，為降低長途行駛致故障風險，逐步改由新購E500型推拉式自強號擔任營運；東部幹線現階段以EMU3000型新自強號、TEMU2000型普悠瑪號及E500型新PP自強號為主要運轉車型。

    台鐵公司指出，目前舊的PP自強號每日固定還有三組在營運，另有三組當預備編組使用，規劃今年底完成PP推拉式舊型機車頭淘汰。

    舊款E1000型PP推拉式自強號已經退出東部幹線，今年底將淘汰。（記者吳亮儀攝）

    舊款E1000型PP推拉式自強號已經退出東部幹線，今年底將淘汰。（記者吳亮儀攝）

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