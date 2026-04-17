珊瑚礁魚小時候不住珊瑚礁 學者：海洋保育強化分區管理

東海大學生命科學系教授溫國彰最新研究顯示，珊瑚礁魚類的幼魚偏好藻類跟珊瑚礁混合的棲地，稍微長大才遷移到活珊瑚跟沙礁棲地，呼籲海洋保育應強化分區管理。（圖取自溫國彰簡報）

珊瑚礁有多種經濟性魚類如鸚哥魚、笛鯛、石斑魚等，過往保育觀念以為顧好珊瑚礁就好，但東海大學生命科學系教授溫國彰最新研究顯示，這些魚類的幼魚偏好藻類跟珊瑚礁混合的棲地，長大才搬到活珊瑚跟沙礁棲地，呼籲海洋保育應強化分區管理，保護幼魚棲地，才能守護漁業永續發展。

台灣科技媒體中心昨日邀請溫國彰分享最新研究，溫表示，透過澎湖南方四島生態，發現珊瑚礁魚類如鸚哥魚、笛鯛、石斑魚等都會「搬家」，幼魚其實是住在藻類棲地，成魚才搬到珊瑚礁或沙礁等，呼籲海洋保育區強化分區管理，可在幼魚場所禁止下錨與拖網等，保育守護魚類繁殖。

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溫國彰也指出，過去二〇一三年到二〇一五年的研究，澎湖南方四島經濟性魚類從每平方公尺〇．一四尾，下降到〇．〇七尾，降幅高達五十％，但二〇二三到二〇二四年，一年之間魚類的數量從〇．〇八尾回升到〇．一二尾，研判除國家公園保育之外，相關業者跟大眾保育觀念的提升，讓漁業資源慢慢恢復。

高雄科技大學助理教授廖君珮則點出，二〇一九年生物多樣性和生態系統服務全球評估報告，僅一三五〇億美元有助自然保育，高達六．七兆美元是破壞自然的經濟活動。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎則說，學者研究有助公部門經營管理，首次看見針對幼魚棲地的調查，盼各方與官方共同討論海洋保育的管理與治理。

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