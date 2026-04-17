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    首頁 > 生活

    通報學生自傷案 9年暴增17.5倍

    2026/04/17 05:30 記者林曉雲／台北報導
    學生自傷通報倍增，全教產呼籲擴大全國支持網絡。（圖由全教產提供）

    學生自傷通報倍增，全教產呼籲擴大全國支持網絡。（圖由全教產提供）

    校園心理健康危機升高，全國教育產業總工會昨日指出，根據教育部統計，二〇二四年各級學校通報學生自殺及自傷案已達二萬〇二七一人次，與二〇一六年一一五五人次相比，暴增約十七．五倍，顯示青少年心理健康問題日益嚴峻，呼籲教育部應儘速啟動跨部會整合，建構各縣市青少年精神醫療與教育支持系統。

    青少年心理健康問題嚴峻

    教育部國教署組長孫旻儀表示，依「學生輔導法」與「特殊教育法」，學校建立三級輔導機制，必要時可轉介醫療資源，並由專業團隊提供心理與行為支持，二〇二四年起更設立「特殊教育學生情緒行為支持服務中心」，補助地方組成專業團隊進入校園輔導。

    教部：開設轉介綠色通道

    孫旻儀也表示，為強化學生心理健康支持與情緒行為問題處遇，教育部與衛福部已有合作，針對學生精神醫療轉介綠色通道，包含開設特別門診、增加名額及偏鄉離島視訊診療，以及醫療機構日間照護結合特殊教育服務等，透過跨部會協調與合作機制，正由衛福部評估醫療資源與機構據點分布事宜，以強化學生醫療與教育支持銜接，維護學生身心健康與受教權益。

    治療與受教之間 全教產：孩子不該二選一

    全教產理事長林蕙蓉表示，孩子不該在治療與受教之間二選一，政府應建立一套同時支持治療、學習與復學的制度，建議參考台北市與台北榮總合作的「向日葵學園」模式，透過日間病房結合教育資源，讓學生在接受治療期間仍可持續學習，並在病情穩定後逐步銜接回原校，降低中斷學習與中輟風險。

    林蕙蓉強調，教育部曾函請衛福部提供跨部會規劃建議，衛福部也表達可協助連結地方資源，接下來應加速轉化為具體制度與資源配置，未來政策不應只偏重醫療端，而應建立分級支持機制，從校內輔導、特教服務到社區心理衛生與醫療體系，形成完整網絡，依學生需求進行轉介，避免過度醫療或資源錯置。

    學生自傷通報倍增，全教產呼籲擴大全國支持網絡。（圖由全教產提供）

    學生自傷通報倍增，全教產呼籲擴大全國支持網絡。（圖由全教產提供）

    近9年學生自殺自傷人次統計

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