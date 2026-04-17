政院：兩岸直航實際需求 沒想像中的高

行政院發言人李慧芝說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高，收到相關函文後將務實評估。（記者鍾麗華攝）

陸委會證實已收到中國函文

中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會經濟處副處長林千右昨證實已收到函文。不過，行政院發言人李慧芝說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高，收到相關函文後將務實評估。

中盼啟動民航小兩會

「鄭習會」後，中國十二日宣布惠台十項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。中方證實向我方「發函」，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。

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陸委會副主委梁文傑表示，我方已於四月七日、國民黨主席鄭麗文啟程訪中當日收到函文，會進行評估，但他也指出，目前中國並未開放哈爾濱、蘭州、西安等地的團客來台，民航飛機從台灣載客過去後，回程載客率不高，台商人數不足以支撐一條航線的持續經營，陸委會不認為所有中國旅遊點一定都有直航的必要，應待觀光團問題解決後，再拓展航點較實際。

台商人數撐不起一條航線

梁文傑表示，陸委會將對這些航點繼續做評估，但無法給出具體評估期程。目前空運小兩會等協商溝通管道都算正常運作，有要求提出，我方就會做考慮。

交通部民航局專委張翠分指出，確實有接獲相關訊息，但以目前兩岸航班情況來看，需求沒有特別高漲，目前實際營運的航班，應該可以應付當前需求，未來會再繼續觀察兩岸之間的狀況，再適時調整相關航班。

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