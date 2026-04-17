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    首頁 > 生活

    賴總統籲公部門、企業 設置幼兒園

    2026/04/17 05:30 記者謝武雄、鍾麗華／綜合報導
    兒托法通過，總統賴清德表示，政府會鼓勵公部門與企業設置托育中心、幼兒園，圖為昨日賴清德參訪林口長庚醫院附設幼兒園，並與親子們一同玩遊戲。（記者謝武雄攝）

    兒托法通過，總統賴清德表示，政府會鼓勵公部門與企業設置托育中心、幼兒園，圖為昨日賴清德參訪林口長庚醫院附設幼兒園，並與親子們一同玩遊戲。（記者謝武雄攝）

    在安全無虞下 內政部研議適度放寬建築法規

    少子化成為國安問題，總統賴清德昨天表示，立法院已於十四日三讀通過「兒童托育服務法」，未來除企業內設立托嬰中心，中小企業也得設立互助式托育機構，機構位址可選擇在企業附近地點，若有建築法規問題，會在安全無虞情況下，請內政部研議適度放寬。

    賴清德昨天與勞動部長洪申翰等人到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，了解企業推動員工托育及友善職場具體成果。賴清德說，政府這幾年首先協助「想生卻生不了」，推動人工生殖補助，有好幾萬人受惠；其次是協助「想生卻不敢生」，推動「〇到六歲國家一起養」政策，從嬰兒出生托育階段到進入幼兒園，一年經費約一千二百億元，但年輕父母面對的是時間與照顧的壓力，因此又推動托育機構早托、延托、假日托育，這部分長庚做得很好。

    兒托法三讀通過 提供補助與制度支持

    賴提到，兒托法通過，政府會鼓勵公部門與企業設置托育中心、幼兒園，並放寬相關法規，提供補助與制度支持，讓更多企業願意投入員工照顧。另外，政府也推動育嬰留職停薪彈性化，並開放家中有一名未滿十二歲的兒童申請外籍幫傭，解決父母上班期間的子女照顧問題。

    年輕父母除了生養問題，也有居住問題，政府提出「新青安專案」、「租金補貼」政策，希望降低年輕父母的負擔。

    勞動部長洪申翰表示，要讓勞工在職涯發展同時能夠兼顧小孩、家庭，為此，政府鼓勵企業設置托育中心、幼兒園，除開設有六百萬元補助，每年營運還補助一百萬元。

    政院人士表示，政府持續規劃以「鼓勵生育、陪伴養育、支持教育」為核心，目前已公布的少子女化對策計畫二．〇，除生、養、教育外，也會從居住、職場等共五大面向著手，

    生育方面，政府已推出「擴大生育補助方案」，各類社會保險生育給付為基礎，每胎一律補足至十萬元；「不孕症試管嬰兒補助三．〇」，首次申請最高補助十五萬元。養育方面，推動「〇至六歲國家一起養二．〇」政策，減輕育兒家庭的負擔。教育方面，持續推動「補助私立大專校院學雜費」、「大專校院住宿補貼」及「博士生獎學金」等。政府也會從居住、職場等面向著手，持續提出有感政策，減輕生育家庭經濟、時間與照顧的壓力，擴大推動企業托育措施，強化職場托育可近性，讓少子女化對策計畫更周全完善。

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