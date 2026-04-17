汕尾國小風帆船隊展現韌性，逆轉奪牌。（許瑞真提供）

年度大鵬灣全國帆船賽圓滿落幕，林園區汕尾國小風帆隊首日賽事全面重挫，但第二天逆盤翻轉，黃淞騏總成績勇奪第三名，汕尾成員首度站上凸台受獎，更重要的是，讓原本對教練團高強度訓練不滿的家長，賽後也對孩子「勇敢追風」動容，贏得社區的信任。

大鵬灣全國帆船賽匯聚全國勁旅競技，汕尾國小風帆隊雖然沒有國際教練與出國受訓資源，僅以汕尾漁港為訓練基地，或偶有移地訓練，不過將士用命，以成績讓全國看見汕尾囝仔「勇敢追風」的力量。

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在賽事準備初期，風帆隊曾面臨極大的外部壓力與家長的不解。面對高強度的訓練與未知的比賽結果，曾有家長因愛子心切，對教練團的訓練方式表達過激烈的質疑與負面情緒，教練團並沒有退縮。

比賽過去了，有家長分享：「第一次在海上待那麼久，看見孩子的成長，我學會了要相信孩子與團隊。」

教練許瑞真說，首日成績幾乎整隊重挫，黃淞騏陷入自我懷疑，但教練的鼓勵取代了責備，叮嚀「記住你是汕尾人，風帆隊的壯大或消失，由你們選擇。」他於最後航次強勢奪冠，逆轉奪得男子總排第三名，這座獎牌讓他站上凸台。她說，看著孩子站上頒獎台的那一刻，眼前浮現的是七年來他們無數次被浪打翻、又忍著淚爬回船內的身影。

值得一提的是，黃莉媗賽前因病住院一週，榮譽感讓她如期參加比賽，獲國中女子組第七名。

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