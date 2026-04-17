26年歷史 高雄城市光廊8月再改造

高雄中央公園城市光廊，已有廿六年歷史。（記者葛祐豪攝）

規劃多層次植栽與平台 設置數位藝術或光電裝置 提升夜間活動安全與美感

有廿六年歷史的中央公園城市光廊，規劃於今年八、九月起二度改造；議員期盼能真正升級，成為市區的新亮點。

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二〇〇一年啟用的城市光廊，曾是高雄夜間觀光與藝文活動的重要指標，後來於二〇一四年首度改造，但近年逐漸沒落。議員黃文益現勘後發現，多處步道、設施損壞，涼亭與長椅甚至遭街友長期占用，要求市府盡速修繕硬體設施。

工程預算逾5千萬 工期超過半年

工務局長楊欽富表示，將盡速修復破損步道與設施，並配合警察局處理遊民問題。針對城市光廊改造，他強調已編列六百萬規劃設計費，工程總預算約五、六千萬，預計今年八、九月發包，工期半年以上。

公園處前晚在苓雅區田西等十五里聯合活動中心，舉辦城市光廊改造公民參與說明會，根據規劃，透過多層次植栽與開放平台，將提供行人休憩、散步、集會的友善環境，也適合市集、展演等多元用途。

草地平台與座椅融為一體 可坐臥

燈光也將變化為數位藝術或光電裝置，提升夜間活動的安全與美感；另採用開放式遮棚設計，保留原生樹種與綠地，將草地平台與座椅融為一體，形成可坐臥休憩空間。

出席的市議員湯詠瑜說，期待改造後的城市光廊，成為中央公園的新亮點，串聯高雄人的故事與感情；市議員黃文益強調，仍有不少細節需再精進，他期盼城市光廊不只是改善，而是真正升級，也遺憾市長陳其邁任內，恐無法見到城市光廊的重生。

議員促引導人流 活絡周邊經濟

市議員郭建盟認為，應將城市光廊的燈光設計與相關設施規劃，納入後續維護管理；也應思考如何強化中央公園與周邊商圈的串聯與人流引導，帶動經濟活絡。

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