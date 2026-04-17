互助喘息 屏東試辦長照3.0新模式

照顧者參與「互助喘息」服務，不但能有穩定休息時間，也獲得其他照顧者的陪伴與專業人員的支持。（屏東縣府提供）

照顧者每投入4小時 可兌換8小時喘息時間 讓照顧者真正「有感減壓」

因應超高齡社會，屏東縣政府配合長照3.0政策推動「互助喘息服務試辦計畫」，突破傳統一對一照顧框架，透過「二對多」互助模式與時間銀行概念，讓照顧者在付出之餘，也能實際獲得休息與支持，實現照顧與生活的平衡。

請繼續往下閱讀...

日照中心 照服員與照顧者共同服務

屏縣府長照處表示，互助喘息是依據在地照顧現況與家庭需求所設計的創新服務，透過盤點日照中心與社區據點空間，靈活運用平假日時段，由專業照顧服務員與家庭照顧者共同值班，提供四至十二名被照顧者服務；照顧者每投入四小時，可兌換八小時喘息時間，形成「做一天、換休二天」的彈性機制，讓照顧者真正「有感減壓」。

鹽埔鄉「椰子園」據點的范姓照顧者表示，長期獨自照顧九十歲母親，壓力曾讓他身心俱疲，透過參與互助喘息服務，不但獲得穩定休息時間，也在其他照顧者陪伴與專業人員支持下逐步建立信心。

照顧者能穩定休息 也重回生活節奏

佳冬據點的照顧者家屬分享，過去長時間獨自照顧失能長輩，幾乎沒有喘息空間，生活長期處於高壓狀態，自從參與互助喘息服務後，不但能在固定時段安心交託照顧工作，也因為與其他照顧者互相支持，逐漸走出心理壓力，重新感受到生活的節奏，更有力量繼續陪伴家人走下去。

屏縣現已設置五處服務據點，長照處表示，在瑪家、來義等原鄉及佳冬客庄據點，發展符合族群需求的參與模式，展現長照政策因地制宜的治理能力，並鼓勵男性照顧者投入，翻轉性別角色刻板印象，促進家庭照顧責任合理分擔。

政府與社區加入承擔 創造「五贏」

屏縣府強調，互助喘息兼具照顧者減壓、被照顧者社會參與、照服員增加收入、機構提升效能及政策落實等「五贏」效益，並針對中低收入戶提供免費服務，提升使用可近性，讓照顧不再只是家庭責任，而是由政府與社區共同承擔的支持體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法