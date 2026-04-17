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    首頁 > 生活

    台東射馬干排水改善工程 阻濕地水路

    2026/04/17 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    大排一側挖出水道供水脈注入濕地，但明顯無水流入。（記者劉人瑋攝）

    大排一側挖出水道供水脈注入濕地，但明顯無水流入。（記者劉人瑋攝）

    台東縣知本濕地主要水源射馬干大排，遇颱風豪雨易往農田淹水，影響農作生長，縣府因此規劃「射馬干排水改善工程」，並於三月完工，工程尚未接受颱風豪雨檢視，卻引發環團不滿，認為「大排根本無法將水引入濕地」、「濕地無水何稱『濕地』，根本扼殺濕地」。

    縣府：續流域治理並兼顧生態

    縣府建設處指出，射馬干排水系統流經知本火車站周邊後匯入知本濕地再出海，長年受太平洋漂沙阻塞排水入海，上游野溪挾帶大量土砂淤積，導致渠道逐漸抬升，排洪能力下降淹水，縣府自二〇二二年起將治理計畫提報經濟部審議。

    建設處說，工程採於下游段開挖土渠，將無法由濕地承載的降雨逕流導引入海，並將排水路線設於知本濕地北側，避免使用混凝土以降低並環境的衝擊，並保留原有流入濕地的水路，維持生態廊道功能，預計可有效改善二十公頃農地淹水問題。

    環團卻認為，大排流入濕地的水路根本無水流入，濕地已成草地；荒野協會台東議題組長蘇雅婷說，以往匯入濕地天然水道都被人工堤岸堵死「這根本在扼殺濕地」。

    縣府強調，由於濕地因長期沙土淤積至地勢抬高，水流難以流入，且目前正值枯水期，水量不足以流入濕地核心區域，未來將持續以整體流域治理角度確保民眾生命財產安全並兼顧生態。

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