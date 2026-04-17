又在騙選票？ 竹市市場地點未定辦說明會

新竹市府舉辦果菜批發市場遷建說明會，但遷建地點還沒確定。 （記者洪美秀攝）

果菜市場遷建等了20年 攤商提問 市府均無法回覆 挨批官樣版會議

年底選舉又在騙選票了？新竹市府前天舉辦農產運銷公司（俗稱果菜批發市場）遷建說明會，邀集攤商及市民參與，不過攤商對於遷建地點到底在哪，市府是否有規劃讓大型卡車進出，以及如何能停約百輛貨車等問題都回答不出來，讓不少攤商批又是官樣版會議，果菜市場遷建講了快廿年，到現在只聞樓梯響，連個影都沒有。

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地點、預算 市府回答不出來

新竹市水源里長曾翰揚也出席說明會，對市府未能回覆正確的遷建地點在哪及遷建計畫和預算何在，表示質疑，且未來新建果菜市場的大型停車格只有五十格，根本無法容納攤商及交易業者所需，再者周邊道路是否拓寬，是否鄰近交通要點等問題，市府都說還在規劃階段，會聽取攤商意見。他認為這樣的說明會實質意義不大，呼籲市府針對未來的果菜批發市場是否解決重車進出、承載限制與停車不足等問題提前規劃，且要讓業者的貨進得來、攤商及市民的車停得下、採買的鄉親買得順。

質疑是否規劃卡車進出、停車

市府產發處說，果菜批發市場遷建案目前仍處規劃階段，地點雖已完成初步選址，後續仍需配合中央相關程序辦理，期爭取納入國家重大建設計畫來推動，再依都市計畫相關程序持續推動。針對大型車停車位及物流動線規劃部分，目前僅是初估，後續會再依實際車流及營運需求進行盤點，並納入攤商意見。

都發處︰基地納都計 續審中

都發處表示，果菜批發市場遷建基地位址，已納入「頭前溪沿岸地區都市計畫」草案範圍，目前都市計畫案在內政部都市計畫委員會專案小組續審中。依中央政策，特定農業區應以區段徵收方式整體開發，且需取得行政院核定的國家重大建設計畫，才能續行都市計畫審議程序。

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