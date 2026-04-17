桃園運動卡特約場館僅14家 議員︰公安門檻高

桃園運動卡廿三歲以上市民半價優惠、銀髮族等免費入場，有超過十萬人次受益。（記者李容萍攝）

桃園市政府體育局推動「桃園運動卡」計畫，透過結合桃園市民卡及特約運動場館提供市民入場優惠，希望提高民眾運動頻率、鼓勵民間運動場館設備優化等，但多位議員昨在市議會定期會體育局工作報告時，質疑特約場館僅十四家，家數太少，公共安全門檻高使民間場館無意加入計畫，讓多數人「看不到也吃不到」。

體育局︰將檢討機制與補助

體育局長許彥輝回應，今年度桃園運動卡特約場館從三月廿五日開放申請至四月卅日，擴點不易主因民營場館（健身房）不願開放非會員使用，其次是特約場館的公安門檻高，須符合前一年度建築物公安申報及消防安全設備檢修申報合格，這是許多小型場館申請阻力，該局將再檢討現行機制與補助模式，提升業者參與意願。

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家數太少 挨批「看不到吃不到」

議員陳韋曄表示，桃園運動卡去年六月十三日至十月卅一日計有超過十萬人次受益，但特約場館只有十四家，數量明顯不足；議員于北辰說，民間業者痛點就在公安門檻，建議市府補助場館業者改善公安設備，作為參與計畫的誘因，也能同步提升全民運動安全性。

23歲以上半價 銀髮族等免費

議員魏筠認為，體育局應加強宣傳各項優待措施，包括廿三歲以上市民半價優惠，以及身心障礙者、銀髮族和孕婦免費入場運動，執行細節也必須更明確，讓更多人受惠。

體育局全民運動科長范敏郁說明，該局今年辦理運動卡計畫轉型方案，已邀請市轄逾四百家公私立場館參與申辦說明會，除場館有門票優惠補助可申請，更推出「特色課程補助方案」，鼓勵場館開設新住民女性運動專班、育兒女性友善運動專班、女性健康體適能專區等，藉此加強女性運動參與率，希能引導多元場館加入特約體系。

桃園市體育局提高民眾規劃運動頻率及鼓勵民間運動場館設備優化，推動「桃園運動卡」計畫。（記者李容萍攝）

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