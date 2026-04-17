苗縣謝美桃獲客語貢獻獎 朱映潼入選青少年諮詢會

苗栗縣大同國小校長謝美桃（右三）榮獲教育部今年「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，建國國中學生朱映潼（左三）入選教育部「第八屆青少年諮詢會」代表，縣長鍾東錦（中）接見表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大同國小校長謝美桃榮獲教育部今年「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，以及建國國中學生朱映潼入選教育部「第八屆青少年諮詢會」代表，為全國唯一獲選的國中生；縣長鍾東錦昨接見表揚，肯定謝美桃致力於推動客家文化的貢獻，也期許朱映潼繼續努力，為青少年發聲。

朱映潼會後也向鍾東錦表達希望能坐一坐縣長寶座的心願，鍾也馬上請她到縣長室，坐上「縣長大位」，讓她開心不已，鍾並勉勵她勤學向上，說不定建國國中將來也產生一位縣長。

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苗縣府教育處指出，謝美桃擔任教職四十二年，歷任新開、頭屋、銅鑼及大同國小校長廿二年，長期致力於推動客語教育，她積極打造「客語生活學校」，結合校訂課程與沉浸式教學，並成立客語文化社團，讓學生在課堂、活動及舞台上自信開口說客語。並推動幼兒園「客語幼幼闖通關」認證制度，向下扎根母語教育，成果斐然。

謝美桃表示，獲獎是責任的加重，推動客語文化，是自己的使命，未來會繼續向前行，讓客語扎根、開花。

頭份市建國國中八年級學生朱映潼，通過層層甄選，入選「第八屆青少年諮詢會」十五名代表，不僅為苗栗縣唯一代表，更是全國唯一國中生；朱映潼在面試中展現優異的觀察力與表達能力，針對數位學習、雙語教育及媒體識讀等議題提出具體見解，深獲評審肯定。

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