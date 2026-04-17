為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北閱讀節 週末聽音樂逛市集

    2026/04/17 05:30 記者賴筱桐、王峻祺／綜合報導

    二〇二六新北閱讀節將於四月十八、十九日在三重向日葵廣場登場，以「閱讀市集派對」形式，結合音樂、閱讀與生活風格活動。

    新北市立圖書館館長吳佳珊表示，新北閱讀節今年以「聽見．樂讀」為主題，結合音樂和互動體驗，集結五十個攤位，涵蓋獨立書店、文創手作、音樂與美食，參加市集闖關可免費兌換限量紀念品。

    吳佳珊說，活動首日有長達六小時不間斷的音樂演出，還有互動式閱讀體驗，規劃廿五個特色攤位，搭配集章闖關活動，集滿十枚兌換一百元抵用券，集滿七枚可參加抽獎，獎品包括iPad+ Apple Pencil、藍牙喇叭、電子閱讀器與無線耳機等。十九日以親子共享閱讀為主軸，有繪本故事劇及魔法氣球互動秀等。

    此外，宜蘭市年度盛事「大拜拜呷辦桌」，五月一日在宜蘭運動公園體育館前舉行，除有超過四百桌的饗宴，還會舉行「暗訪夜巡」遶境祈福，「幸福平安饗宴」十九日早上八點開放訂桌，每桌十道佳餚三千五百元。

    今年宜蘭市「幸福平安饗宴」辦桌菜色，包括蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕、砂鍋魚頭沙茶火鍋等十道佳餚，十九日上午八點至十二點在宜蘭市民活動中心（市公所旁）開放現場訂桌，每人每次最多限訂三桌，總計四一〇桌，售完為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播