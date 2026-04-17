新北閱讀節 週末聽音樂逛市集

二〇二六新北閱讀節將於四月十八、十九日在三重向日葵廣場登場，以「閱讀市集派對」形式，結合音樂、閱讀與生活風格活動。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，新北閱讀節今年以「聽見．樂讀」為主題，結合音樂和互動體驗，集結五十個攤位，涵蓋獨立書店、文創手作、音樂與美食，參加市集闖關可免費兌換限量紀念品。

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吳佳珊說，活動首日有長達六小時不間斷的音樂演出，還有互動式閱讀體驗，規劃廿五個特色攤位，搭配集章闖關活動，集滿十枚兌換一百元抵用券，集滿七枚可參加抽獎，獎品包括iPad+ Apple Pencil、藍牙喇叭、電子閱讀器與無線耳機等。十九日以親子共享閱讀為主軸，有繪本故事劇及魔法氣球互動秀等。

此外，宜蘭市年度盛事「大拜拜呷辦桌」，五月一日在宜蘭運動公園體育館前舉行，除有超過四百桌的饗宴，還會舉行「暗訪夜巡」遶境祈福，「幸福平安饗宴」十九日早上八點開放訂桌，每桌十道佳餚三千五百元。

今年宜蘭市「幸福平安饗宴」辦桌菜色，包括蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕、砂鍋魚頭沙茶火鍋等十道佳餚，十九日上午八點至十二點在宜蘭市民活動中心（市公所旁）開放現場訂桌，每人每次最多限訂三桌，總計四一〇桌，售完為止。

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