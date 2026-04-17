新北捷運三鶯線納TPASS 通勤北市快20分鐘

新北市捷運三鶯線即將通車，交通局加強周邊轉乘、接駁及人行環境等配套措施。（新北市交通局提供）

36條市區公車及新巴士加強接駁 改善周邊動線方便轉乘 盼6月通車

新北市捷運三鶯線通車在即，未來新北三峽鶯歌地區到台北市區通勤，可節省廿分鐘時間，市長侯友宜表示，盼能在六月通車。交通局長鍾鳴時指出，已針對全線十四．二九公里、十二座車站完成運輸配套與周邊人本交通環境整備，三鶯線未來會納入TPASS基北北桃一二〇〇都會通公共運輸定期票，預估每月可省下一千至二千元交通費。

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基北北桃定期票 月省1至2千元

交通局簡任技正吳政諺表示，TPASS自二〇二三年七月上線，統計至今年三月，已服務十四億一八一三萬八三五七人次，三鶯線通車後納入TPASS，預估通勤族每月可省下一千至二千元交通費。

此外，三鶯線目前已完成一三三小時的穩定性測試，在三鶯線通車前，交通局已推動多項交通配套整備工作，提供便捷捷運服務的同時，也完善各站轉乘配套與周邊人本交通環境。

增設機車停車位及計程車招呼站

吳政諺指出，三鶯線通車後將有卅六條市區公車與新巴士路線加強接駁，新闢路線包括服務鶯歌與國華站的「三鶯一線」、國立台北大學站「三鶯二線」，三鶯二線在假日時段會延駛至客家文化園區，與七三一線銜接，市府也新闢串聯捷運鶯桃福德站、台鐵鳳鳴站與銘傳大學桃園校區間的跳蛙公車等接駁路線；自行車部分，三鶯線各站點規劃十六站公共自行車YouBike租賃站，總計八〇七柱。

人本交通環境、YouBike 整備好了

轉乘部分，吳政諺表示，交通局活用出入口基地與捷運橋下空間，增加一四二九格機車停車位與十八個計程車招呼站，同時針對LB01頂埔站進行動線改善，乘客二分鐘內即可完成三鶯線與板南線轉乘，LB08鶯歌車站則增「風雨廊道」服務民眾。

交通局補充，捷運三鶯線通車，並整合三鶯地區公車、YouBike、停車、行人通行環境，再配合TPASS，讓北北桃的交通更便捷。

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