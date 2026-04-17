花蓮193縣道災修 月眉段封閉至2028年

全國最長的花蓮縣道一九三線，由於歷年颱風及前年四月地震影響，造成沿線多處路段邊坡土石滑落、路基損壞，縣府執行道路災後復建工程，其中月眉段繼上邊坡工程即將告一段落，下邊坡也將從四月廿日起封閉到二〇二八年二月底，從去年做上邊坡開始，累計封閉時間長達二年十個月，提醒用路人及早改道。

花蓮一九三線是全台灣最長的縣道，北起花蓮新城鄉三棧段、南至玉里鎮樂合里新民，是自行車熱門路線，其中，月眉段因受到杜蘇芮、海葵、康芮颱風及強震的接連影響，沿線多處邊坡土石滑落、坍塌及路基損壞。

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縣府建設處表示，一九三線月眉段的上、下邊坡工程因經費核定時間不同，分成兩個標案進行，去年三月起先進行上邊坡刷坡工程，封閉廿四到卅K路段，目前已近完工，緊接著將進行下邊坡路基工程，由於花蓮溪掏刷造成路基流失嚴重，工程須從溪底開始重作路基，因此將從廿日起封閉到後年二月底，總共二年十月時間無法通行，提醒用路人改走台十一丙或台十一線南下。

另外，一九三線四十二K至四十三K（壽豐鄉米棧段）也因工程進行，全天候管制通行，工期自本月廿日起至十一月十五日，現場設置紅綠燈號，請用路人依燈號管制通過。

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