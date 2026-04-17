宜蘭防治荔枝椿象 部署平腹小蜂卵片

宜縣府釋放平腹小蜂防治荔枝椿象。（宜縣府提供）

宜蘭縣政府今年擴大推動荔枝椿象防治計畫，針對縣內種植荔枝、龍眼及台灣欒樹等無患子科植物的農業區及學校，全面吊掛天敵「平腹小蜂」卵片進行生物防治，以蟲剋蟲，減少化學藥劑使用。

隨著氣溫回升，外來入侵害蟲荔枝椿象進入產卵高峰期，而荔枝椿象只要一受驚擾，噴出的臭液易導致皮膚紅腫。宜蘭縣府為避免師生及民眾受害，部署平腹小蜂卵片防治，透過以蟲剋蟲的自然法則，達到抑制族群效果。

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縣府表示，平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，體型細小約僅〇．二至〇．三公分，且不會叮咬人和寵物，對人體與生態環境具有高度安全性，平腹小蜂會將卵產在荔枝椿象的卵內，寄生後椿象卵變成灰黑色，無法孵化。

宜蘭縣動植物防疫所指出，椿象卵並無毒性，通常為十四粒綠色或淡黃色圓球，若民眾在紗窗、晾曬衣物時發現卵塊，可直接撥除並壓碎，或裝入塑膠袋密封丟棄，同時希望透過釋放平腹小蜂，從源頭精準阻斷害蟲繁衍，兼顧農友健康與學童安全的同時，守護縣內生態環境。

外來害蟲荔枝椿象進入產卵高峰期。（宜縣府提供）

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