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    首頁 > 生活

    彰化線西夕陽餐桌 6月再開辦

    2026/04/17 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    夕陽餐桌回來了！彰化線西肉粽角今年6月將再現「夕陽餐桌」。圖為前天試辦狀況。（陳明雄提供）

    夕陽餐桌回來了！彰化線西肉粽角今年6月將再現「夕陽餐桌」。圖為前天試辦狀況。（陳明雄提供）

    回來了！彰化縣線西鄉有絕美的夕陽美景，幾年前曾開辦的「夕陽餐桌」，一直被許多人懷念與點名，主辦人黃泯嘉表示，今年確定將在六月開辦，並結合人氣超旺的「一畝海小旅行」的挖超大海蛤活動，讓更多人愛上線西。

    黃泯嘉指出，線西肉粽角有絕美夕陽美景，年年開辦大受歡迎的「一畝海小旅行」，吸引全國各地民眾參加，許多人不斷在問，為何不再辦「夕陽餐桌」，讓來挖海蛤的民眾，可以就在原地辦桌用餐，完整享受無敵夕陽伴海風的海味大餐。

    他說，在眾人的期盼下，今年確定將重新推出「夕陽餐桌」，前天先行試辦，並邀請縣內的文創與觀光業者參與。黃泯嘉指出，這次烹煮團隊由彰化市餐飲業者負責，菜色以在地海味為主，有海螺、蝦猴與鮮蚵等最新鮮食材，完成從「產地到餐桌」的「零距離」環保主張。

    黃泯嘉強調，今年「一畝海小旅行」的挖海蛤活動也會續辦，將結合「夕陽餐桌」一起推出，希望民眾來到線西，覺得線西好好玩！許多人都是因為「一畝海小旅行」才踏上線西的土地，希望透過這兩項活動的串連，讓線西能夠成為國旅的人氣景點。

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