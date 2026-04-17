大甲媽今起駕 3接駁車免費搭

大甲媽祖今日南下進香，昨日廟內湧入信眾參拜。 （記者張軒哲攝）

大甲媽祖進香活動將於十七日起駕，大甲警分局公布行人徒步區與道路封閉交通管制措施，將針對騎乘機車未戴安全帽、逆向行駛等違規嚴加取締，呼籲民眾搭大眾運輸或接駁車到大甲。

台中市交通局長葉昭甫表示，大甲媽祖遶境進香的起駕日及回鑾日，規劃三條免費接駁專車路線，包含「朝富停車場（老虎城）︱大甲體育場」、「美人山營區停車場︱大甲高中」及「大甲國小︱大甲體育場」，串聯市區與大甲主要交通節點。

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白沙屯拱天宮媽祖回鑾與大甲鎮瀾宮媽祖起駕，預計於十八日同步進入台中市，暌違十九年後再度南北「山海偶遇」，台中烏日警分局規劃勤務，警方說，白沙屯媽祖「粉紅超跑」路線飄忽，回鑾預計於週六由彰化端進入台中，至於大甲媽遶境固定路線，將視鑾轎位置實施機動管制。

另外，藍、綠、白多名政治人物到場恭送媽祖起駕，台中市長參選人立委何欣純、立法院正副院長韓國瑜與江啟臣、國民黨主席鄭麗文、台中市盧秀燕、民眾黨創黨主席柯文哲等人皆會到場。

大甲媽祖預計十八日進入彰化縣境；回程部分，預計二十三日從雲林縣進入彰化縣溪州鄉，彰化縣警局昨天公布交通管制措施，呼籲用路人務必配合。

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