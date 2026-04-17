為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大甲媽今起駕 3接駁車免費搭

    2026/04/17 05:30 記者張軒哲、蘇金鳳、黃旭磊、湯世名／綜合報導
    大甲媽祖今日南下進香，昨日廟內湧入信眾參拜。 （記者張軒哲攝）

    大甲媽祖今日南下進香，昨日廟內湧入信眾參拜。 （記者張軒哲攝）

    大甲媽祖進香活動將於十七日起駕，大甲警分局公布行人徒步區與道路封閉交通管制措施，將針對騎乘機車未戴安全帽、逆向行駛等違規嚴加取締，呼籲民眾搭大眾運輸或接駁車到大甲。

    台中市交通局長葉昭甫表示，大甲媽祖遶境進香的起駕日及回鑾日，規劃三條免費接駁專車路線，包含「朝富停車場（老虎城）︱大甲體育場」、「美人山營區停車場︱大甲高中」及「大甲國小︱大甲體育場」，串聯市區與大甲主要交通節點。

    白沙屯拱天宮媽祖回鑾與大甲鎮瀾宮媽祖起駕，預計於十八日同步進入台中市，暌違十九年後再度南北「山海偶遇」，台中烏日警分局規劃勤務，警方說，白沙屯媽祖「粉紅超跑」路線飄忽，回鑾預計於週六由彰化端進入台中，至於大甲媽遶境固定路線，將視鑾轎位置實施機動管制。

    另外，藍、綠、白多名政治人物到場恭送媽祖起駕，台中市長參選人立委何欣純、立法院正副院長韓國瑜與江啟臣、國民黨主席鄭麗文、台中市盧秀燕、民眾黨創黨主席柯文哲等人皆會到場。

    大甲媽祖預計十八日進入彰化縣境；回程部分，預計二十三日從雲林縣進入彰化縣溪州鄉，彰化縣警局昨天公布交通管制措施，呼籲用路人務必配合。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播