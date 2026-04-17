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    首頁 > 生活

    南屯市場漏水 議員︰盧市府8年沒解決

    2026/04/17 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中南屯市場逢雨必漏，攤商叫苦。（議員何文海提供）

    台中南屯市場逢雨必漏，攤商叫苦。（議員何文海提供）

    民代批盧只會辦購物節 經發局長︰近日再前往會勘

    台中市南屯市場是地方人氣市場，但市議員何文海嘆，南屯市場天花板年久失修，每逢雨季，市場內外都在下雨，攤商反映漏水多年，盧市府年底卸任在即，抓漏竟然抓了快八年，還抓不到漏水處，痛斥台中市長盧秀燕只會發物調券、辦購物節，花大錢摸彩，無視民眾日常的菜市場經濟環境，「問題難道又是要丟給下屆市長」；經發局長張峯源指出，多年來一直有查漏改善，允近日再前往會勘。

    何文海︰市府派人看一看就沒下文

    何文海指出，南屯市場地方庶民經濟熱絡，也是附近民眾採買重要地點，但攤商長期向他反應，市場屋頂會漏水，只要雨天市場內就跟著「下雨」，無法正常營業，攤販受苦，來採買的消費者也抱怨不便，他多次向市府反映問題，甚至辦過會勘，但市府派人看一看就沒有下文。

    何文海指出，經發局也曾考察外縣市知名公有市場改造成果，卻未能取經成功經驗，南屯市場光屋頂漏水高達數十處，竟一拖快八年無法解決，「連抓漏都抓不好」，令人無法接受。

    廁所常故障 攤販無奈︰只能期待下任嗎

    何文海指出，甚至市場內的廁所也常常高掛故障牌，無法使用，連他昨天質詢後又接到民眾通報廁所「又掛了兩間」；過去南屯市場雖進行景觀美化及施作廁所，但二百萬經費全來自中央補助，台中市府只會把大家不要的焚化爐等設施丟到南屯，但南屯人日常需求的南屯市場環境維護完全不看在眼裡，攤販無奈「只能期待下任市長嗎」。

    經發局指出，過去均極力清查維修漏水處，修繕後又有新漏水點，至於廁所空間因使用者眾，常有人丟入異物造成阻塞，已要管理單位加強巡檢與清潔頻率，即時處理。

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