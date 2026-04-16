北水處嘻哈大賞 網路初賽10強出爐

台北自來水事業處主辦的第三屆《源源不絕！二〇二六嘻哈大賞》，歷經近一個月網路初賽激戰，一〇七首原創作品在官方YouTube頻道創造廿五萬觀看次數，晉級決賽名單昨出爐，將於四月廿五日在公館自來水園區進行決賽，入圍團隊每組可先獲得「創作激勵獎」獎金一．五萬元，決賽選出三組「最佳現場演出獎」，可再分別獲得三萬、兩萬、一萬元獎金，並站上今年的《秋out音樂節》舞台。

北水處長范煥英說，今年有更多作品是跨校及跨高中大學共組團隊參賽，透過嘻哈音樂交流創作、分享生活，也是嘻哈大賞舉辦初衷。北水處說明，今年一〇七首原創作品非常值得聆聽，充滿年輕人的想法與感受。

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入圍團隊有輔仁大學＆虎尾科技大學＆育達高中、世新大學＆致理科技大學、北門高中＆輔仁大學＆明志科技大學、淡江大學＆淡水商工＆光華商職、臺中一中＆清水高中、朝陽科技大學、世新大學＆文藻大學＆高雄科技大學、武陵高中＆桃園高中＆內壢高中＆龍潭高中、清華大學、臺灣大學＆淡江大學＆中原大學＆中興大學。個人組為輔仁大學「HZzz」的《為什麼WHY（貓咪四六）》、輔仁大學「辛彩薰」的《接我電話（聽到請回答）（prod.Iledless）》，以及桃園高中「minho」的《被毀掉的乖孩子》。

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