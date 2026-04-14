捷運三鶯線動態測試完成 拚6月通車

「三峽站出入口2捷運開發案」為三峽區首座開工的捷運開發大樓，預計2029年完工。圖為現況照。（記者黃政嘉攝）

新北交通局將初勘 噪音低於法令標準 學校周邊仍列優先改善

新北市長侯友宜昨出席三鶯線三峽站出入口二捷運開發案開工祈福典禮表示，三鶯線的動態測試完成，新北市交通局將辦理初勘作業，三鶯線一定會在今年如期通車，「六月希望能夠通車」。

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侯友宜表示，初勘如果順利，呈報交通部同意履勘後，希望能在六月順利通車。新北市的捷運從他上任以來，已陸續完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等，三鶯線一定會在今年如期通車，明年還有萬大中和線完工。

市議員卓冠廷昨在議會質詢關切，依照過往新北環狀線、台中捷運經驗，從初勘到履勘至少需要三個月，三鶯線六月通車的目標是否來得及？

列車妥善率達100％ 初勘委員會17日開會

捷運工程局長李政安表示，新北在軌道營運上已有豐富經驗，熟悉中運量系統，安坑輕軌從初勘到履勘也不到三個月通車，會加快腳步，朝目標推進。截至四月七日，三鶯線的列車妥善率已達一〇〇％，系統可用度逾九九．九％，將與新北捷運公司共同報請市府交通局啟動初勘程序。

交通局長鍾鳴時說明，初勘須由交通局主責，現已成立初勘委員會，安排十七日召開第一次會議，將進行文件審查與現場勘查，期待月底有好消息，但仍尊重委員決定，也須視交通部履勘時程而定。

關於三鶯線沿線噪音問題，李政安指出，經實地量測，三鶯線噪音目前都低於法令標準，但顧慮民眾感受，分成十三個區實地現勘，針對學校周邊列為優先改善對象，將在第一階段增設約兩公尺高的隔音牆，力拚上半年完成，在媽祖田站及三峽站周邊，市府評估採取全罩式隔音設計，工程預計四月底完成規劃並啟動招標；教育局長張明文說，隔音設施完成後需再次監測，並依據數據滾動檢討是否強化設施。

三峽站出入口2捷運開發案 2029年完工

另外，侯友宜提到，「三峽站出入口二捷運開發案」是三峽區首座開工的捷運開發大樓，將興建地上十五層的捷運共構大樓，預計二〇二九年完工，提供二六六坪公益空間，將設置長照、日照中心及社區心理衛生中心辦公室進駐，希望引進人口，提供就業機會，帶動三峽產業跟經濟發展。

捷運三鶯線動態測試完成，新北市交通局將辦理初勘作業。（新北捷運局提供）

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