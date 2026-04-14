醫學中心電子病歷 拚今年互通／衛福部推動醫療應用程式跨院使用 明後年陸續推廣至其他層級

衛福部資訊處處長李建璋（右二）表示，預計今年完成全台醫學中心的病歷資料格式互通。（記者林志怡攝）

衛福部持續推動醫療數位轉型，為促進醫療院所間的病歷資料格式互通，衛福部資訊處處長李建璋表示，透過SMART on FHIR標準架構，醫療應用程式將可跨院使用，就像智慧手機可以下載應用程式（APP）一樣，衛福部預計今年完成全台醫學中心的資料格式互通，並於明後年陸續推廣至其他層級的醫療院所。

李建璋說，目前全球都遇到「醫學資料孤島」問題，以台灣來說，國內醫療院所有多種電子病歷格式，當患者需要跨院尋求治療時，傳遞病例資料往往會遇到困難，且單一醫院發展的科技應用也因為資料形式不同，很難直接移植到其他醫院使用。

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馬偕、中山、長庚已完成實驗性互通

李建璋表示，近年來「SMART on FHIR（基於快速醫療互操作性資源的可替代醫療應用程式，可重複使用技術）」概念興起，我國也自去年起導入，希望將病歷資料統一在FHIR架構之下，未來醫療院所開發的新應用就能成為插座，只要插入不同的患者資料就能使用，讓技術成為共同市場。

此外，李建璋提到，目前衛福部持續執行為期四年的「次世代電子病歷計劃」，目前已進入第三年，去年馬偕、中山、長庚醫院已完成實驗性資料格式互通。

學者專家建議納入醫院評鑑

李建璋說，今年衛福部針對醫學中心提供教育訓練，預計五月提供工具，希望今年底完成全台醫學中心的資料格式互通，明年將進一步將資料格式推廣至區域、地區醫院，後年預計推展至衛生所與診所。

對於FHIR未來是否納入醫院評鑑，李建璋說明，中研院院士陳適安、行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）都曾建議將FHIR納入醫學中心評鑑標準，可能下一次醫院評鑑改革時會將FHIR納入。

不過，李建璋強調，醫學中心對於推動FHIR相當有熱情，也動員了大量的人力物力，即使未將FHIR納入醫院評鑑標準，也不會影響台灣推廣FHIR的步調。

減少人工計算相關資料負擔

衛福部次長莊人祥則指出，台灣目前以三階段推廣FHIR相關應用，包括訂標準、輔導並結合評鑑系統、推動立法等，而現階段考量科技成熟度仍不夠，不適合直接推動立法，但醫院評鑑方面，未來或可由資訊處與醫事司合作，借力FHIR架構下的工具，減少醫院人工計算相關資料的負擔。

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