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    首頁 > 生活

    名字有世、界、秘、境 免費導覽阿拉寶灣

    2026/04/14 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    5月起，基隆市和平島地質公園推出「阿拉寶灣秘境深度環境解說」，遊客名字中若有「世、界、秘、境」，可免費參加阿拉寶灣秘境解說。（北觀處提供）

    5月起，基隆市和平島地質公園推出「阿拉寶灣秘境深度環境解說」，遊客名字中若有「世、界、秘、境」，可免費參加阿拉寶灣秘境解說。（北觀處提供）

    天氣逐漸轉熱，交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）代理處長吳建志指出，位於基隆和平島的和平島地質公園推出，夏季限定的「營業外時間入園」與「秘境深度環境解說」即日起開放預約；為了讓更多人了解這片秘境，和平島地質公園推出「阿拉寶灣秘境深度環境解說」，只要姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與秘境深度環境解說。相關活動訊息，請上和平島地質公園官網搜尋。

    和平島深度環境解說 5月起開放

    阿拉寶灣（見圖，北觀處提供）是和平島地質公園最神秘區域，遊客須透過預約秘境深度環境解說，踏入平時不對外開放的阿拉寶灣管制區，一起尋找「花豹岩」、「法老岩」等十大守護岩，更深入認識這塊土地，展開一場與地球千萬年歷史對話的永續之旅。

    阿拉寶灣秘境開放期間從五月一日至九月卅日，在和平島地質公園現場出示身分證購買門票，姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與當天秘境深度環境解說，每天秘境的開放時間因受限於自然潮汐變化皆不相同，出發前請先至官網確認當天「秘境深度環境解說」的正確開放時間，以免錯過開放時間。

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