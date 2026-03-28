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    首頁 > 生活

    林鴻森、余家昶 入祀桃園忠烈祠

    2026/03/28 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市忠烈祠春祭，林鴻森家屬（左二）、余家昶家屬（右二）捧著牌位進場入祀，場面莊嚴肅穆。（記者謝武雄攝）

    桃園市忠烈祠春祭，林鴻森家屬（左二）、余家昶家屬（右二）捧著牌位進場入祀，場面莊嚴肅穆。（記者謝武雄攝）

    去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，四十八歲「挖土機超人」林鴻森因救災受傷感染引發敗血症離世；台北捷運發生張文連續隨機殺人事件，五十七歲余家昶挺身制止不幸犧牲。兩人昨天入祀桃園忠烈祠，場面肅穆崇隆。

    挖土機超人林鴻森 光復救災傷口感染犧牲

    桃園市政府昨天舉行「一一五年忠烈祠春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶入祀典禮」，市長張善政擔任主祭官，莊嚴的軍樂聲中，由家屬捧著「挖土機超人」林鴻森、「北捷英雄」余家昶的牌位，完成入祀忠烈祠的儀式，眾人向他們見義勇為、捨己救人的情操，致上最崇高追思與敬意。

    北捷隨機殺人事件 余家昶挺身制止兇嫌

    林鴻森於花蓮縣光復鄉馬太鞍溪土石流災害期間，主動開挖土機投入第一線救災，救災期間左腳被刺傷腫脹仍咬牙堅持，最後不幸因傷口感染犧牲生命；余家昶則是在台北捷運隨機殺人事件中，為保護民眾安全，挺身制止兇嫌，最終傷重不治。他們在危難時刻展現無私勇氣與大愛，不僅是社會楷模，更令人深感敬佩與不捨。

    桃園市民政局長劉思遠表示，桃園忠烈祠目前供奉二九二位烈士英靈，市府每春、秋兩祭以彰顯先烈犧牲奉獻的精神，積極推動園區活化與導覽，民眾在參訪古蹟時，也能深入了解先烈事蹟。

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