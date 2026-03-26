左營水肥瀝青廠轉型 北側公園動土

左營機廿公辦都更案北側公園，昨天舉行動土典禮。（記者葛祐豪攝）

左營機廿公辦都更案 住宅周邊將有逾2千坪休閒綠地

原是水肥瀝青廠的高雄左營機廿用地，配合公辦都更案，昨天率先舉行北側八三六坪公園動土，加上未來住宅周邊將再增加一二三〇坪開放空間，將為當地創造超過兩千坪以上的休閒綠地。

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有住宅區、公園及廣場兼道路用地

「左營區機廿公辦都更案」基地坐落民族一路、大中二路口，市府透過都計變更，將已停止使用的水肥瀝青廠轉型為第五種住宅區四二八一坪、公園用地八三六坪，及廣場兼道路用地。其中，住宅區劃為都市更新單元一、二分別招商，均由尚發營造得標簽約，預估投資總額一五二億元，將興建七棟大樓，包含五棟住宅大樓，高市府可分回一棟綜合辦公大樓，及一棟十三層樓的公益社福大樓。

該都更單元北側的公園昨動土，副市長林欽榮強調，基地位處Ｓ廊帶關鍵區位，離高雄榮總步行五分鐘，車程五分鐘內可達高鐵左營站及國道，周遭大樓林立，為讓居民及早享受都更帶來的效益，特別要求實施者先開闢基地的北側公園。

第4季都更全面開工 2032年底完工

林欽榮指出，全區都更也預計於今年第四季全面開工，預計二〇三二年底完工，未來住宅大樓周邊將再增加一二三〇坪開放空間。至於市府分回的辦公大樓，日後將由公園處等單位進駐；另棟社會福利大樓，包含約八十五戶社會住宅、社區型日照中心及日照機構等完善社福設施。

路竹秀傳醫院 健康生活園區動土

此外，位於路竹區的高雄秀傳紀念醫院開院一年多，是全台首家設置在科學園區的醫院，為提供病患及家屬生活需求、醫護人員住宿服務，斥資興建「北嶺健康生活園區」，將闢設店鋪、美食區、辦公室和七十六間宿舍，昨天動土，預計明年底完工啟用。

左營機廿公辦都更案，預計於今年第四季全面開工。（記者葛祐豪攝）

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