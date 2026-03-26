塑膠袋之亂 經部警告勿囤貨／環團：危機就是轉機 應即推行全國不得免費提供

中東戰火延燒，民進黨立委蔡易餘（中）、賴惠員（左）、陳素月（右）直指，農產包材恐漲價缺貨，農民壓力大。（記者叢昌瑾攝）

伊朗戰爭延燒，民生所需塑膠製品出現盤商囤貨、商家調漲情況，「塑膠袋之亂」恐將引爆；經濟部產發署長邱求慧表示，已發現部分中盤經銷商有延緩出貨或囤貨現象，呼籲勿因預期心理調漲價格，有違法之虞。環團則直指，危機是轉機，政府應即推行「全國不得免費提供塑膠袋」！

民眾掃貨 店家：可能陸續漲價

雙北實施垃圾費隨袋徵收，北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，專用垃圾袋目前穩定供貨，不過製袋商反映，如果戰情持續，可能影響供給。新北市環保局表示，新北市庫存量足夠，呼籲民眾理性購買，不必過度囤積。

請繼續往下閱讀...

中台灣業者也發現，小吃店家用一、二斤塑膠袋缺貨，有店家塑膠袋被搶空或漲價十元反映成本，部分店家靠庫存支撐，「幾乎每天都有客人前來掃貨」，預期管材、建築材料及部分耐用消費品，皆可能陸續調整價格。

立委反映農民買不到塑膠包材

立法院經濟委員會昨邀經濟部長龔明鑫備詢。立委蔡易餘關切，中油的石化原料供應並沒有短少，但是末端的消費者、使用者卻無法合理購得塑膠製品，例如農民買不到農產品塑膠包材。

產發署長邱求慧表示，部長龔明鑫日前召開專案會議協調，「石化大廠已暫停對外輸出，以供應國內生產為優先」，確保供應無虞，「我們發現有些中盤經銷商，有延緩出貨或囤貨心態」，提醒囤積漲價，有違法之虞。龔明鑫強調，經濟部商業署將持續與各大通路商等聯繫，居中協調處理。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，過去塑膠製品太便宜導致減塑行動緩慢，現在政府應趁機推行「全國不得免費提供塑膠袋」，商家成本可轉嫁、消費者提高環保意識、政府達成減塑目標，一舉三得。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，這波「塑膠通膨」，是好機會推廣重複使用與永續生產，政府需肩負引導角色，讓減塑不只是口號。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜說，塑膠製品漲價，是危機也是轉機，民眾應多使用可降解的生物資材、可重複使用的包裝包材，社會可朝共享經濟或社區回收機制；商家可鼓勵民眾自備與使用環保用具。

環境部啟動袋袋相傳韌性計畫

環境部也看到「塑膠袋之亂」即將引爆，今日啟動「袋袋相傳」韌性計畫，串連機構與企業捐贈，搭配零售與市場需求，打造「二手袋媒合平台」，達到循環經濟示範，建立永續生態系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法