屏東縣府 4/3起變身兒童樂園

第二屆「包圍縣府 孩子作主」四月三、四日登場，屏東縣長周春米（左一）邀請小朋友一起來玩。（記者羅欣貞攝）

打造超狂兒童節，屏東縣政府去年首辦「包圍縣府 孩子作主」活動，嚴肅的縣府變成孩子們可自由探索、盡情遊玩的場域，吸引超過兩萬人次，今年第二屆盛會擴大為兩天，於四月三日、四日登場，縣府前自由路將單向封街讓小朋友彩繪公車，把馬路當畫布盡情塗鴉，親子們可自由參加，預估今年參與熱度上看五萬人次。

封街兩天 集結30組精彩遊戲

屏東縣長周春米昨天穿上「火車頭」造型紙箱，帶領一群化身為小小車廂的小朋友穿越縣府團隊搭成的彩色山洞，為活動暖身；兒童節連假縣府將搖身一變，成為專屬孩子的兒童樂園，讓縣府不再只是嚴肅的辦公場所，而是歡迎孩子走進來的公共空間，今年加碼為兩天，集結三十組精彩遊戲。

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周春米表示，今年「小小縣長」報名人數突破兩百位，從中選出十一位候選人，將在活動當天發表政見，分享若成為小小縣長會為城市帶來哪些改變，現場將由孩子們票選出心目中最理想的政見，以及最好玩的遊戲，真正落實「孩子作主」。

縣府社會處說，今年集結各局處規劃的創意遊戲與互動體驗，包含真實公車塗鴉、紙箱冒險島、交通安全體驗、防災迷宮、擴增實境沙箱、模擬射擊、火箭對對碰等，自由路將於四月三日上午八點至晚上七點、四日上午八點至晚上六點單向封街，夜間恢復通車。

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