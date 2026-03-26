盧秀燕施政報告 議員批重大建設虛耗

台中市長盧秀燕昨在市議會進行施政總報告，強調打造宜居幸福城市。 （市府提供）

流行影音中心費時近8年未營運、台灣智慧營運塔直接消失 盧︰加速推動

台中市長盧秀燕年底將卸任，廿五日在市議會進行施政總報告強調，打造宜居幸福城市；多名議員質疑，台中流行影音中心費時近八年未營運、文山掩埋場堆滿「垃圾太空包」，行人交通事故死傷增加數全國最多，「空氣換新」第二任空品退步，任期倒數九個月市政恐進入「垃圾時間」；盧秀燕說，最後一年會當第一年打拚，加速推進建設。

請繼續往下閱讀...

議員︰文山掩埋場堆滿「垃圾太空包」

盧秀燕昨施政報告指出，秉持「開不了工要開工、完不了工要完工」，推動捷運綠線、台中綠美圖、台中國際會展中心等建設啟用，另推動多項民生福利措施，打造宜居幸福城市，任內人口逼近二八七萬人。

多名議員接連打臉她的施政報告，陳淑華翻出盧第一年的施政報告指她上任七年餘，重大建設延宕，台灣智慧營運塔直接消失，台中流行影音中心在她兩任手中延宕迄今，仍不敢打包票年底能營運，任期倒數九個月，建設恐進入「垃圾時間」虛耗。

空品未改善 行人死亡增加最多縣市

何文海怒斥，南屯文山焚化爐新建計畫尚未動工，更將大里垃圾掩埋場的垃圾打包到文山掩埋場堆放，要堆放五年等新爐完工才能去化，盧秀燕處理垃圾無能為力，出現全國僅見的「垃圾太空包」，南屯人會幸福嗎；吳佩芸指出，交通部新公佈去年全國行人交通事故死亡人數都持續下降，僅中市「逆勢上升」成行人死亡增加最多的縣市，幸福城市太諷刺。

盧稱打造宜居幸福城市 排名直直落

林德宇也質疑，盧秀燕上任號稱「空氣換新」，但台中空品PM2.5每年均值在她第二屆市長任內竟不降反升，改善空品已停滯；黃守達更指出，台中市在全球幸福城市排名從去年的一一三名掉到一四二名，「幸福宜居」淪為話術、市民無感才是日常。

盧秀燕則說，她任內空品是歷任市長最佳，利用太空包把掩埋場雜亂環境打點乾淨整齊，是全國首創，至於行人交通死傷數問題出在外縣市未如台中誠實以告。

台中市議員何文海斥「垃圾太空包」堆南屯，南屯人有幸福指數嗎？ （記者蘇孟娟攝）

台中市議員陳淑華（右）翻出盧秀燕當市長後第一次施政報告斥建設大延宕。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法