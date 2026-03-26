韓裔導演記錄「蹦火仔」 帶動金山觀光

韓裔團隊以「金山蹦火仔」傳統漁法為主題拍攝地方創生微電影《富吉268號》，成功吸引海外遊客。（新北青年局提供）

新北市青年局舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」，韓裔團隊「韓太子」的作品《富吉二六八號》，以金山磺港百年捕魚技術「蹦火仔」為主題，記錄返鄉青年簡士凱轉型發展觀光漁業的艱辛，傳承瀕臨消失文化，影片成功吸引海外遊客前往，帶動地方創生。

青年局長邱兆梅昨天在市政會議報告指出，青年局打造容許青年試錯、勇於實踐的環境，例如舉辦創新創業競賽，協助科技青年驗證市場；推動地方創生計畫，鼓勵青年用影像說出地方故事。

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邱兆梅介紹，來自台大與政大的大一學生組成團隊「造橋鋪路」，觀察到年輕家庭臨時托育困難，設計托育評價回饋系統，串聯居家托育中心、保母與家長需求，提高媒合信任度，該提案獲得全國大專院校商業個案競賽第三名，目前進行系統測試，目標上架至數位發展部「公共程式平台」。

此外，「律果科技」用AI建構法律工作流程管理平台，協助企業進行合約管理等法務事宜，節省人力並提高效率，青年局輔導業者參與「二〇二四新創之星挑戰賽」獲得第三名，更拓展海外市場，納入輝達台灣合作夥伴。

邱兆梅表示，金山百年傳統漁法「蹦火仔」二〇一五年登錄為新北市民俗文化資產，二〇二二年全區僅剩一艘船，廿三歲青年簡士凱回鄉繼承「火長」，轉型觀光體驗活動，韓裔導演拍攝《富吉二六八號》微電影，影片曝光後吸引韓國遊客前往，開拓國際客源，目前每年約有五千人次參與「蹦火仔」體驗，金山也出現第二艘蹦火船。

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