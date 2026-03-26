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    首頁 > 生活

    宜蘭綠博明試營運 民眾免費入園

    2026/03/26 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭綠博28日在蘇澳武荖坑開幕。（記者江志雄攝）

    宜蘭綠博28日在蘇澳武荖坑開幕。（記者江志雄攝）

    3/28至5/10蘇澳武荖坑登場 18個永續展區、19項趣味體能設施

    二〇二六宜蘭綠色博覽會將於三月二十八日到五月十日在蘇澳武荖坑風景區舉行，活動為期四十四天，代理縣長林茂盛昨宣布，二十七日啟動試營運，當天上午十點到下午三點免費入園，開放對象從宜蘭縣民加碼到各縣市民眾。

    格致寶藏為主題

    綠博是宜蘭縣春季旗艦活動，今年以「格致寶藏」為主題，寓意研習推究萬物真理，獲得珍貴知識寶藏，守護物種與珍惜海洋。活動會場種植四季海棠等九萬株花，綻放粉紅及紅色系花朵，園區變成一座大花園。

    林茂盛昨到武荖坑參加綠博環境定目劇「土壤國的奇幻旅程」發表會，欣賞土壤生態融入舞台表演的視覺饗宴，並體驗趣味體能遊具海龜彈跳、人體陀螺儀，為活動代言。

    宜蘭縣民票價百元

    綠博二十七日的試營運，原本僅開放宜蘭縣民免費入園，林茂盛說，為了讓更多人搶先體驗，當天開放對象擴及各縣市民眾。至於開幕後的票價，宜蘭縣民一百元，一般遊客平日全票一五〇元、假日全票二五〇元，另四月二十日到二十六日的新北市優惠週，新北市民憑證件比照宜蘭縣民享有一百元票價。

    本屆綠博規劃十八個永續展區、十九項趣味體能設施。永續展區各具特色，以「蔚藍脈動」為例，採用圖像、標本模型呈現，帶領大家認識神秘的三腳架魚及鮟鱇魚、頂級掠食者偽虎鯨。開幕後，前往活動會場的民眾可搭乘台鐵班車到蘇澳新站，再轉搭綠博接駁車入園，若搭乘國道客運，在武荖坑附近的東城站下車，相關訊息可上綠色博覽會官網查詢。

    民眾試玩人體陀螺儀。（記者江志雄攝）

    民眾試玩人體陀螺儀。（記者江志雄攝）

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