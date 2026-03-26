竹縣湖口樂活運動館 李洋持金鏟動土

運動部長李洋（右二）昨天到湖口，替湖口樂活運動館動土。（記者黃美珠攝）

斥資4.5億 規劃健身房、羽球場等多元運動空間 預計2027年底完工

斥資四．五億的新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程，昨天在湖口鄉王爺壟運動公園動土，兩屆奧運金牌國手、運動部長李洋親自跟縣長楊文科、鄉長吳淑君一起共持金鏟替這個工程宣布開工。李洋說，運動部補助這個工程一億元，後續還會繼續協助充實軟硬體需求，期待工程如期如質完工。

請繼續往下閱讀...

運動部繼續協助充實軟硬體

李洋還鼓勵所有鄉親，以後樂活運動館完工啟用後，大家可以多多運用，讓全民的運動參與度更高，讓台灣健康繼續維持下去，變成更規律的運動習慣。

這個運動館基地就在王爺壟運動公園周邊，鄰近湖口火車站。未來將興建地下一層、地上三層的綜合運動場館，預計於二〇二七年底完工。規劃有健身房、桌球室、韻律教室及羽球場等多元運動空間，完工後除可望補充湖口的室內運動空間，也將作為社區運動推廣的重要據點。

提供全年齡綜合型室內場館

縣長楊文科說，湖口鄉近年人口持續成長，生活圈與公共建設發展快速，但地方既有運動設施多以戶外場域為主，缺乏可供全年齡、全天候使用的綜合型室內運動場館。為回應地方需求，縣府與湖口鄉公所前年一起積極爭取運動部「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，並於同年獲核定由中央地方攜手斥資四億五千多萬元興建「湖口鄉樂活運動館」，以健全地方運動體育建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法