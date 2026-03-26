竹市南區4議員拚連任 新人力求突圍

新竹市議會南區（第二選區）議員現有四席議員（含一席婦女保障），包括議長許修睿及三名女性議員施乃如、徐美惠和田雅芳，四名議員都表態年底要拚連任，四名議員都具三到四屆議員資歷，新人想在鐵桶般的南區插旗及拚出線具一定難度。

隨著市長選戰「藍白合」確立，許修睿除公開表態支持現任市長高虹安爭取連任，更與高虹安私下達成協議，說服民眾黨原擬繼續參選南區議員的市長室秘書許登淇轉戰東區議員，並協調另派高虹安的隨行秘書李玫參選南區議員，擴大「藍白合」合作基礎。

請繼續往下閱讀...

民進黨南區議員施乃如兼黨部主委，被網路票選為「新竹市最美議員」，一度傳出是綠營市長人選之一，但隨著施乃如已黨內登記爭取南區議員連任，並挑戰三連霸，施乃如經營選區用心、關心教育與交通等議題，三屆議員選舉都衝出選區最高票，展現吸票能量與實力。

國民黨籍議員徐美惠接棒父親徐信芳，以婦幼與長者權益為主經營，徐美惠身段低、跑得勤是地方常形容的服務風格。另無黨籍田雅芳以無黨無派、敢於衝撞體制，也累積不少支持者。新人部分，四年前代表時代力量參選落敗的陳鶴文已高掛賀年看板，將以無黨籍參選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法